Mauricio Macri sobre las elecciones 2023: "Espero que Milei y sus diputados apoyen a Patricia en las reformas"

El líder del PRO apoyó reiteradas veces a la candidata de JxC y contó que lo llamó a Milei después de las PASO pero porque "cree en el diálogo".

El ex presidente Mauricio Macri se metió de lleno en las elecciones 2023 y en diálogo con TN apoyó a la candidata a la presidencia por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y dijo que "espera" que los diputados de la fuerza que lidera Javier Milei la apoyen a la hora de impulsar "reformas profundas". "Yo espero que Milei con el apoyo que está recibiendo, sus diputados apoyen a Patricia cuando tenga que encarar estas reformas profundas de una manera sana", dijo Macri en declaraciones televisivas.

El líder del PRO también fue consultado por los dichos del libertario al contar que Macri lo había llamado después de la elección y que deseaba que el ex presidente ocupara un cargo importante y diplomático en su eventual gobierno. Rápidamente Macri dijo que "no hubo nada raro" en esa comunicación y por el contrario aseguró que lo hizo porque "cree en el diálogo", y sobre la propuesta de Milei dijo que "fue una invitación". "Ese domingo lo único que hice fue mandarle un mensajito con felicitaciones por la buena elección, no hubo nada raro".

En más de una oportunidad apoyó a la candidata de Juntos por el Cambio y la diferenció de Milei, a quién se refirió como alguien "mesiánico" y que hace "locuras". "Hay alguien que los va a conducir sin mesianismo ni licuaras sino con firmeza. La gente legitima un cambio profundo, claro y rápido porque eso es lo que va a sacar la sensación de que no hay destino. Yo creo que estamos en víspera de un cambio histórico. Vamos a tener un balotaje", sostuvo Macri y completó que la última contienda será entre el libertario y la ex ministra de Seguridad.

Macri también diferenció este momento de el del 2015 y aseguró que hoy los argentinos "saben" que "quieren un cambio". "La Argentina necesita un cambio profundo y real y ese es el que puede liderar Patricia con equipo, con plan, con experiencia y volumen. Ahora hay decisión de cambio porque el 2015 no estaba este nivel de decisión, las sociedad no lo tenia, la sociedad no se daba cuenta de que lo que estaba podrido eran las ideas", opinó el ex presidente.

Sobre el anuncio de Ganancias

El líder del PRO fue consultado por la medida que anunció esta tarde el ministro de Economía, Sergio Massa, y la calificó como "un mamarracho electoral". "Adhiero a lo que dijo nuestra candidata mamarracho electoral: Hood Robin, para darle a 700 mil empobrecés a 47 millones: lo que hace falta es una reforma integral impositiva con sentido de crecimiento del empleo no electoralista. Hay que hacer una cosa en serio", expresó el referente de Juntos por el Cambio.