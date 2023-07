Massa y Rossi sumaron apoyos sindicales para las elecciones 2023

El precandidato a vicepresidente de Unión por la Patria cerró un encuentro de Luz y Fuerza en Mar del Plata, en el que se respaldó a la fórmula del peronismo liderada por Sergio Massa.

Los precandidatos a presidente y vicepresidente de Unión por la Patria, Sergio Massa y Agustín Rossi, recibieron este jueves el respaldo sindical de cara a las elecciones 2023. En ese marco, el jefe de Gabinete encabezó un encuentro del gremio de Luz y Fuerza.

"El mundo del trabajo es la base de la pirámide para pensar la sociedad", enfatizó Rossi al participar de la conmemoración del 75º aniversario de la creación de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF).

En ese marco, el jefe de Gabinete precisó que su formula defiende "un modelo que tiene que ver fundamentalmente con la distribución del ingreso" y agregó: "La elección de Presidente merece ser pensada, porque se elige por cuatro años que van a ser muy importantes para la Argentina".

"Hay que tener claro que la derecha viene por los derechos. Vienen con la intención de terminar, entre otros, con los derechos de los trabajadores y de las mujeres", alertó el precandidato a vicepresidente de Unión por la Patria. En ese marco, el ministro subrayó: "No hay espejitos de colores, no hay diagonales. Hay que hablarle con la verdad a los argentinos y decirle qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando, y qué es lo que va a pasar".

"Lo que estamos planteando a los argentinos no es un futuro de sacrificios y privaciones, como señalan los candidatos opositores. Ellos se enojan porque dicen que hacemos campaña del miedo, pero lo único que hacemos es contar lo que dicen", disparó Rossi.

Durante la actividad que se realizó en la ciudad de Mar del Plata estuvieron presentes el secretario General de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF), Guillermo Moser, junto a más de 800 delegados en representación de 40 gremios de 21 provincias. El encuentro terminó con el canto "Massa presidente".

Massa acusó a la oposición de embarrar la negociación con el FMI: "Esto tiene que estallar"

El ministro de Economía y precandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, reveló este jueves que en una reunión que tuvo esta mañana con funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) le dijeron que dirigentes de la oposición se contactaron con ellos y les pidieron que no hagan más desembolsos para la Argentina porque "esto tiene que estallar". Massa lo dijo en un acto en la localidad bonaerense de San Martín, acompañado por al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la vicegobernadora, Verónica Magario, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el intendente de San Martín, Fernando Moreira.

"La Argentina tiene que pasarla mal ahora, exíjanle al máximo, esto tiene que estallar ahora llegó a decir uno. Me lo contaba un funcionario del Fondo que además me decía sorprendido 'qué poco patriotas tus colegas de la oposición', con sorpresa ante la idea de que por una elección están dispuestos a que la gente la pase mal", denunció Massa esta tarde. El ministro de Economía dijo que "hay que pensar" en qué significa "destruir" y "exterminar", en referencia a los discursos de la oposición. Y lanzó: "Pensar en quién recoge el daño que representa para nuestro país y para nuestra clase media laburante". Y enumeró que las propuestas de la oposición llevarían a tener menos escuelas, menos hospitales, menos rutas, tarifas de colectivos , luz y gas más caras, a no tener agua y cloacas.

Con información de Noticias Argentinas.