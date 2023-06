Massa desafía a Scioli de cara a las elecciones 2023: espera más mensajes y hasta un guiño de CFK por la unidad

El ministro advierte que si no hay consenso, estará en las PASO. Como los gobernadores, intendentes y la CGT pedirán esta semana por la unidad. En el massismo esperan que la vicepresidenta se exprese también en ese sentido.

Pese a las especulaciones previas acerca de un renunciamiento o del lanzamiento de su candidatura, Sergio Massa ratificó su pertenencia al Frente de Todos e insistió en que haya una candidatura de consenso camino a las elecciones 2023. Eso sí, con una advertencia que tuvo como destinatario a Daniel Scioli y que fue la única novedad en el congreso del Frente Renovador: “Si deciden que haya PASO, ahí vamos a estar”. Su nueva jugada, a días del cierre de listas, cuenta con el respaldo del kirchnerismo, entre ellos Máximo Kirchner, gobernadores y espera que esta semana se sumen intendentes del conurbano y hasta la CGT. El massismo tampoco descarta que hasta Cristina Kirchner se exprese a favor del consenso los próximos días. El escenario sigue abierto.

A 10 años de la creación del Frente Renovador, desde aquel 2013 que lo encontró victorioso ante un poderoso Frente para la Victoria, ahora en 2023 Massa cuenta con una férrea sociedad junto al kirchnerismo. Si bien su intención como hace una década atrás es ser Presidente de la Nación, a diferencia de ese entonces, ahora contiene su ansiedad, se muestra como un tiempista y da pequeños pasos en su estrategia para bloquear la pretensión de intena que impulsa Alberto Fernández.

Massa no es la única opción para un candidato de unidad. Si no es él, los nombres que sonaron entre los y las massistas presentes fueron los de Eduardo "Wado" de Pedro y Axel Kicillof. Alguno fue más allá y, siguiendo el pedido de una fórmula federal que hicieron los gobernadores, deslizó el nombre para la vicepresidencia de Claudia Abdala de Ledesma, la senadora por Santiago del Estero y esposa del gobernador de esa provincia.

"Lo mejor para el país y el Frente de Todos es la unidad, pero si deciden que haya PASO, anótennos en las PASO, ahí vamos a estar", rugió Massa ante los 12 mil dirigentes y militantes que se acercaron al estadio Arena, en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas. Un mensaje que contradijo la presión que se esperaba en la previa de que no se iba a insistir con un candidato único. “Nosotros no extorsionamos, damos nuestra opinión como dirigentes políticos. Que nadie se haga la víctima, somos grandes”, avisó.

“Unidad con rumbo claro como respuesta”, fue el reclamo de Massa para hacer frente al “espectáculo dantesco” que Juntos por el Cambio (lo rebautizó “Juntos por el Cargo”) muestra por las peleas internas. También dejó un mensaje para el interior del Frente de Todos. Sin nombres, aunque nadie dudó que Scioli era el destinatario: “Allá otros que sin responsabilidad se pasean como candidatos sin asumir que el momento de fragilidad nos obliga a tener unidad”. Y siguió: “Estamos gobernando y tenemos responsabilidades”. Malena Galmarini, compañera de vida del tigrense y titular de AySA, ahondó en esa línea: “No sé si Sergio va a ser el candidato. Lo que decimos es que nosotros estamos gestionando mientras otros están en la rosca permanente”.

El tigrense no quiere que se llegue al 13 de agosto cuando se lleven a cabo las PASO con varios candidatos del oficialismo ya que advierte que el resultado de ese día puede activar una nueva corrida de los mercados. Y si no es él, tanto en su tropa como en el Instituto Patria no descartan que la oferta la encabece “Wado” Pedro o hasta Kicillof. El gobernador quiere ir por otros cuatro años más en la Provincia, pero su anhelo tiene una cláusula de rescisión y es que Cristina Kirchner le pida que vaya por la Presidencia. "La unidad está, quedan muy aislados los que quieren PASO", dijo a este medio un dirigente kirchnerista que forma parte de la mesa de Ensenada.

En la previa de su discurso, Massa recibió saludos grabados de gobernadores recientemente electos como Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). A ellos se sumó Gustavo Bordet (Entre Ríos), con quien diseña la lista local. Entre los presentes, como parte de la tropa propia, estaba el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni. También hubo saludos de diputados nacionales, entre los que se destacaron el de Máximo Kirchner, el presidente del bloque, Germán Martínez; Hugo Yasky, Leandro Santoro, Luis Di Giacomo, Leopoldo Moreau y Carlos Heller.

Otros saludos fueron de intendentes y referentes de la primera y tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires: Jorge Ferraresi (Avellaneda), Ariel Sujarchuk (Escobar) y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas). También hubo presencia de sindicalistas. Como Yasky, el bancario Sergio Palazzo también envió su mensaje y en las primeras filas estaba el cosecretario general de la CGT, Carlos Acuña.

De esta forma, en el massismo grafican que de un lado están ellos en sociedad con el kirchnerismo, los gremios, los intendentes, los gobernadores y hasta gran parte del Partido Justicialista. El presidente del Congreso del PJ, Gildo Insfrán, se reunió la semana pasada con Massa y le expresó su intención de que haya un solo candidato que represente a la coalición.

Un importante armador bonaerense de Massa anticipó a El Destape que esta semana serán los intendentes y gran parte de la CGT la que se sume al clamor de los gobernadores por una lista de unidad. Héctor Daer tiene un estrecho vínculo con el ministro de Economía. Habrá que ver si también firma el documento Pablo Moyano, cuyos reclamos laborales como el de subir el piso de ganancias fueron atendidos por Massa. El camionero se mostró con Scioli la semana pasada, pero se despegó del exgobernador al asegurar que se reunirán con todos los candidatos.

Pese a que no ocultan su enojo con lo que consideran una actitud “irresponsable” de Scioli y Victoria Tolosa Paz, quienes juntan avales para sus candidaturas, en el massismo esperan que los principales socios de la coalición se sienten en una mesa y lleguen a un acuerdo. Con picardía, deslizaron ante El Destape que esperan de Scioli “un renunciamiento histórico para no quedar mal”.

Massa cerró al grito de “¡unidad, unidad, unidad!” un congreso partidario en el que los asistentes no bramaron por un “Massa presidente”. Malena Galmarini fue la única oradora que, sin especificar el cuándo, expresó su deseo: “Massa será un gran Presidente”.

El ministro continene su ansiedad y se muestra tiempista dentro de un frente que todavía tiene todos los escenarios abiertos y sin diálogo entre el Presidente y la vice. “¿Cuál mesa? Hoy Sergio se sienta en una con Alberto y en otra con Cristina”, reflexionaba una importante dirigente del massismo bonaerense para graficar la situación actual de la coalición.

Sin embargo, en el Frente Renovador están convencidos de que todavía hay margen para un acuerdo entre los tres principales socios del Frente de Todos porque ante un escenario de tercios, nadie sobra. Aunque creen que no tiene margen para imponer su candidato, no le cierran la puerta a Alberto Fernández. Pese a las declaraciones de estos días, la sensación que primó en el cónclave massista fue que hay más orden político en la discusión de la que se ve en público.