Bordet arma en Entre Ríos una lista "frentetodista" con fuerte influencia de Massa

A poco más de dos semanas para que se presenten las listas, todas las tribus del justicialismo provincial pugnan por ubicar a referentes en las diversas nóminas. El objetivo: dejar a todos conformes.

A poco más de dos semanas para que se presenten las listas para las elecciones 2023 en Entre Ríos, todas las tribus del justicialismo provincial pugnan por ubicar a referentes en las diversas nóminas. Un trabajo que demanda mucha negociación, armados locales, conversaciones con otros espacios y una premisa que es fundamental pero a veces parece casi imposible: dejar a todos conformes.

El que encabeza las negociaciones es el gobernador Gustavo Bordet. El mandatario provincial y presidente del justicialismo entrerriano supervisa los acuerdos y mantiene el contacto con referentes nacionales, especialmente Sergio Massa. Cabe recordar que el pegado de calendarios electorales fue consensuado con el propio líder del Frente Renovador. A la par, el ala cercana a Cristina Kirchner en el territorio mantiene contacto permanente con los actores que gravitan en el orden nacional, como Máximo Kirchner y Eduardo “Wado” De Pedro. Lo resuelto saldrá de esta comunión, que pregona la idea de una lista única y no unas PASO con varios candidatos como las que propone el presidente Alberto Fernández. El jefe de Estado, en el marco de una caída sostenida de su imagen, carece de caciques en Entre Ríos. Nadie se autodenominará “Albertista” o militante de su espacio. Por el contrario, se enrolará detrás de la figura del gobernador, de Massa o de CFK.

Lo único seguro hasta el momento adentro del peronismo provincial es que Adán Bahl será el candidato a gobernador. Todo lo demás está en veremos. Incluso el nombre de la alianza que se presentará el 14 de junio, que podría mutar del actual Frente Justicialista Creer Entre Ríos a Frente de Todos a la denominación que se adopte a nivel país, dado que, como ya dio a conocer El Destape, el distrito será uno de los pocos que pegará sus comicios locales al calendario nacional: 13 de agosyo y 22 de octubre.

La primera duda surge en quién acompañará al intendente de Paraná en la fórmula para el Poder Ejecutivo. La que más suena es Claudia Monjo, actual intendenta de Villaguay, enrolada en el massismo hace varios años junto a su marido y actual senador departamental, Adrián Fuertes. Desde el entorno del precandidato le aseguraron a El Destape que la incógnita se cerca de la fecha de presentación de las listas. "Aún el nombre no está", indicaron. Si no es Monjo, no hay demasiadas más referencias a primera vista, que no sean la actual vice Laura Stratta; Mayda Cresto -exdiputada, hermana del intendente de Concordia- o Mariel Ávila, esposa del gobernador Gustavo Bordet y quien se viene mostrando más en los últimos meses, como titular de una Fundación. Esta última opción estaría prácticamente descartada.

Stratta, por su parte, fue una de las primeras en bajarse de la pelea por la Gobernación. De hecho, no precisó abiertamente hacerlo, sino que optó por apoyar automáticamente la postulación de Bahl cuando fue anunciada por Bordet. Leal 100% al gobernador, tendría un lugar asegurado al frente de la lista de diputados provinciales. Fuentes cercanas a la Vicegobernación afirmaron que no sería idea de la dirigente de Victoria repetir como segunda del Poder Ejecutivo y que hay una alta posibilidad de que encabece la nómina para la Cámara Baja, aunque aseguraron que ella evita hablar abiertamente del tema, ya sea en público como en privado.

En segundo lugar iría Enrique Cresto, quien el último fin de semana dio de baja su precandidatura como gobernador, con foto con Eduardo "Wado" De Pedro incluida y elogios a Cristina Kirchner. Apellido con fuerte impronta territorial -su padre fue intendente, su abuelo fue gobernador- el actual jefe comunal de Concordia fue electo diputado nacional en 2021 y renunció a su banca para trabajar en el territorio. Posteriormente, dejaría su cargo en el Enohsa para reasumir su cargo como presidente municipal, del cual había tomado licencia por el llamado del presidente Alberto Fernández. Si bien algunos creían que el primer lugar le estaba garantizado como gesto por haber declinado su postulación, otros entienden que es imposible que encabece la lista alguien que no sea del riñón más íntimo de Bordet: Stratta lo es, Cresto no.

Los siguientes lugares en la lista de Diputados, en base a la Ley de Paridad, estarían garantizados para Silvia Moreno -de Feliciano, actual vicepresidenta primera del cuerpo- y Juan José Bahillo, exministro de Bordet y actual secretario de Agricultura de Sergio Massa. El dirigente de Gualeguaychú estuvo en la misión en China y se muestra muy cercano al líder del Frente Renovador. Ya fue diputado provincial y también diputado nacional.

Bordet, por su parte, encabezaría la lista de diputados nacionales. El mandatario provincial, cada vez que fue consultado, ha dado respuestas políticamente correctas, evitando mayores precisiones. El Destape pudo saber que su intención sería seguir su carrera política en Buenos Aires. Este miércoles participó de la reunión de la Liga de Gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones junto a pares peronistas, donde se emitió un documento solicitando una fórmula de unidad y un plan de gobierno.

La segunda sería para Stefanía Cora, actual diputada provincial y referente de La Cámpora, sector ultrakirchnerista que tiene un papel preponderante en el armado de todo el país, dada la virtual precandidatura de De Pedro y el reciente acercamiento de Massa a Máximo Kirchner. Cora fue candidata a senadora nacional en 2019 y estuvo a pocos votos de entrar, porque finalmente Mauricio Macri se impuso en la provincia en las Elecciones Generales y Juntos por el Cambio se quedó con dos de las tres bancas en disputa. Las otras dos referencias camporistas en el territorio ya tendrían lugar asegurado: Juan Manuel Huss repetiría banca como diputado provincial, mientras que Tomás Ledesma desde 2021 y hasta 2025 es diputado nacional.

En lo que hace a la renovación de los 17 senadores entrerrianos, El Destape pudo reconstruir el armado que habría en algunos de los departamentos: el candidato por Gualeguaychú sería Martín Piaggio, intendente actual de la cabecera y quien también bajó el último fin de semana sus aspiraciones a la Gobernación. La lista por Concordia podría ser encabezada por alguno de los precandidatos a la Intendencia actuales, en caso de que declinen sus postulaciones. Por ahora los tres del espacio -el actual viceintendente, Alfredo Francolini; el legislador departamental Armando Gay y el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano- siguen en carrera. La banca en Paraná tendría dos nombres del riñón de Bahl en pugna: Carina Ramos -diputada provincial y quien ocupara el gabinete del intendente de Paraná- o José Cáceres -ex vicegobernador, actual diputado y dirigente de Renacer Peronista en la capital-. La banca por el departamento Uruguay parecía estar destinada a Martín Oliva, actual intendente de Concepción del Uruguay. Sin embargo, desde el entorno del dirigente indicaron que, posiblemente, esté en la nómina de Diputados.

Las intendencias tendrán PASO

En Paraná, Bahl ungió a Rosario Romero como la heredera de su gestión. La actual ministra de Gobierno será precandidata a intendenta con respaldo del aparato justicialista. Su compañero de fórmula será David Cáceres, actual concejal y sobrino del ya mencionado José Cáceres. El primer concejal será Sergio Elizar y, de acuerdo a lo que pudo conocer El Destape, el resto de la lista de ediles no está concluida y es conversada minuto a minuto.

En la capital también están lanzados Nicolás Mathieu -alineado al sector de Enrique Cresto- y Gustavo Guzmán, actual director de Anses en Paraná y hombre de máxima confianza del exintendente en dos ocasiones Julio Solanas. Desde ambos sectores, en contacto con El Destape, garantizaron que la unidad provincial no deja sin efectos sus precandidaturas.

En Concordia, como ya se mencionó, hay tres candidatos. Uno de ellos -Gay- tiene el respaldo de Cresto, que fue parte de su presentación. Según indicaron a este medio, su vice podría ser Leticia Ponzinibbio, esposa del actual jefe municipal y presidenta de la Fundación Conased, que hace algunos días organizó una "mateada popular" junto a ciento de mujeres de la localidad. "Fue un lindo encuentro porque teníamos muchas ganas de juntarnos, de conversar y compartir un momento como este; porque estamos atravesando horas decisivas para nuestra ciudad, Entre Ríos y el país. Hoy, como siempre, es importante que las mujeres estemos trabajando, participando, comprometidas y movilizadas", expresó luego a través de las redes sociales. Un mensaje con una clara connotación elecotoral.

En Gualeguaychú, la actual diputada provincial Mariana Farfán disputará la Intendencia contra -todo indica- Esteban Martín Piaggio, director de Salud del municipio y primo del actual intendente. De hecho el propio presidente municipal dejó entrever que sería el elegido para sucederlo en el cargo.

En Concepción del Uruguay, por su lado, volvería al ruedo el exintendente José Eduardo Lauritto -quien fuera además vicegobernador- y enfrente estaría otro extitular del Poder Ejecutivo municipal: Marcelo Bisogni. El primero es un dirigente con alta imagen positiva, el segundo ocupa actualmente le Presidencia del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda -IAPV- en la provincia.