Elecciones 2023: La CGT con Massa y el Evita con partido propio, las movidas en la previa de la mesa política

Un día antes de la reunión de la mesa política convocada por Alberto Fernández, la cúpula de la CGT se reunirá con el ministro de Economía, Sergio Massa, en una foto que se verá como un apoyo. Por su parte, el Movimiento Evita anunció el lanzamiento del partido Patria de los Comunes el mes que viene con un acto en un estadio con el que buscarán potenciar a sus candidatos.

Con la mesa política del Frente de Todos ya convocada para el jueves que viene, las organizaciones sindicales y sociales comienzan a moverse para ganar posiciones dentro de la coalición de cara a las elecciones 2023. El Movimiento Evita junto a organizaciones aliadas como Barrios de Pie lanzará su partido político con un acto masivo el 17 de marzo, una semana antes de la gran movilización que promueve el kirchnerismo para el 40 aniversario del golpe. En el Evita aclaran que su armado no tiene nada que ver con la propuesta presidencial de Juan Grabois, con quien comparten militancia en la UTEP. Por otro lado, la conducción de la CGT, que en octubre pasado lanzó su Movimiento Nacional Sindical Peronista, recibirá el miércoles próximo al ministro de Economía, Sergio Massa. La excusa será hablar del programa Precios Justos y de las paritarias que se vienen, pero a nadie se le escapará la foto justo en la previa de la reunión de la mesa en la sede del PJ.

El sector mayoritario de la CGT que encabezan Héctor Daer y Carlos Acuña celebró el 17 de Octubre pasado lanzado su propio movimiento político con el que esperan ganar influencia en el armado de las listas electorales. Sin embargo, no hubo más novedades respecto a la organización del Movimiento y algunos dirigentes cegetistas se mostraban escépticos respecto a los resultados. "Yo les dije que si no teníamos desarrollo en el territorio no servía de nada", comentaba un allegado a la conducción. Pero la central mantiene su peso dirigencial dentro del peronismo y, lentamente, este sector mayoritario comienza a mirar para el lado de Massa. Vale recordar que Daer y Acuña formaron parte del Frente Renovador.

Ambos secretarios generales estuvieron en el lanzamiento del nuevo capítulo de Precios Justos e invitaron a Massa a un encuentro con la mesa chica de la central. Tienen en agenda conversar sobre el monitoreo de los precios y también sobrevolará la discusión por las paritarias, que el ministro pretende que se acuerden en el orden del 60%, la inflación pautada en el Presupuesto. En la central ya adelantaron que no aceptarán techo y que también plantearán la necesidad de idear medidas de recuperación del poder adquisitivo si es que el Frente de Todos pretende ganar. Massa ya lo sabe porque se lo dicen todos. Pero fuera de estas cuestiones puntuales, a nadie se le escapará la foto del encuentro justo el día antes de la convocatoria de la mesa política en el PJ.

Más allá de la diferencia que puedan mostrar dirigentes del sector más combativo como Abel Furlán, Sergio Palazzo y Omar Plaini quienes vienen reclamando que se discuta antes que nada la proscripción de la vicepresidenta Cristina Kirchner, la mayoría que componen los "gordos" e "independientes" de la central ya se entusiasma con el ministro. "Si Sergio logra controlar la inflación, claramente va a ser el emergente del espacio", definía un integrante de la conducción.

Hace tiempo que el Evita amaga lanzarse al terreno de la política electoral. Como la organización social de mayor volumen del oficialismo y gran capilaridad social conseguida con años de trabajo en los barrios, el movimiento que comandan Emilio Pérsico y Fernando "Chino" Navarro presentará el mes que viene su propio partido, La Patria de los Comunes, con un gran acto en la cancha de San Lorenzo. La nueva fuerza aspira a representar al abanico de organizaciones políticas, sociales, sindicales, feministas y estudiantiles con las que han venido trabajando territorialmente. "Un país con tierra, techo y trabajo para todos", lo definen.

Desde el inicio de su mandato, el Evita orbitó como uno de los principales apoyos del presidente Alberto Fernández y todavía espera que en los próximos días se apruebe el Consejo de la Economía Popular, un viejo anhelo con el que buscan institucionalizar y desarrollar todo lo que tenga que ver con la economía informal. Por ejemplo, que el 30% de la obra pública se canalice a través de cooperativas. Por eso, anticipan que acompañarán la gestión de Alberto hasta el final -Pérsico, Navarro y Daniel Menéndez son funcionarios- pero no imaginan una posible reelección. Como casi todos, también se fijan en Massa y además aclaran que tienen un buen diálogo con el embajador en Brasil, Daniel Scioli, que amaga jugar.

Sin embargo, el mayor interés estará puesto en las listas de legisladores y, en especial, en las candidaturas a intendente en el Conurbano, donde el Evita tiene un peso importante. La postulación que viene haciendo más ruido es la de la legisladora Patricia Cubría -pareja de Pérsico- en La Matanza, pero no es la única. También el diputado Leo Grosso apunta a San Martín, Daniel Menéndez a Tres de Febrero y Agustín Balladares a Lanús. En total, hablan de 20 posibles candidaturas, además del objetivo de que la intendenta Mariel Fernández renueve en Moreno. Mariel fue de los pocos dirigentes que participó tanto del encuentro bonaerense que días atrás encabezó Máximo Kirchner en Merlo y el de esta semana con Alberto en Olivos.

Desde el Evita aclaraban que el Patria de los Comunes no tiene que ver con el armado de Grabois, aunque compartan la consigna de "tierra, techo y trabajo", algo lógico por su afinidad con el papa Francisco. Grabois ya avisó que apoyaría una eventual postulación del ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, pero que si no va, se lanzará él mismo para la presidencia. Es decir, no acatarán una lista única encabezada por Massa, tenga los apoyos que tenga. "Vamos a llevar la propuesta de hacer las PASO para fortalecer la unidad y que todos los espacios se sientan representados", avisaron en el Frente Patria Grande. Se acercan los momentos de definiciones y cada sector se mueve en función de sus intereses.