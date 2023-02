Elecciones 2023: el pedido de intendentes a Cristina, Massa y Alberto por la unidad

Alberto Descalzo, jefe comunal de Ituzaingó, aseguró que "hay 3 personas que se tienen que sentar y ayudar a esa unidad. También confirmó que "Massa le pidió al Presidente que defina si quiere ser candidato o no".

El martes por la noche el presidente Alberto Fernández se reunió con los intendentes de la Primera y Tercera Sección del Conurbano bonaerense en la residencia de Olivos. De la reunión, Alberto Descalzo, intendente de Ituzaingó dijo en El Destape Radio que, amén de la conformación de la mesa política del Frente de Todos de cara a las elecciones 2023, "hay 3 personas (Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa) que se tienen que sentar y ayudar a esa unidad, ese es el camino. Cada uno tiene que definir qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere".

También confirmó que Sergio Massa "le pidió" a Alberto Fernández "que defina si quiere ser candidato o no". "Hay que ponerse de acuerdo 3 personas. Se puede hacer una mesa de 100 dirigentes, de 20 o de 10 pero hay 3 personas que se tienen que sentar y ayudar a esa unidad; ese es el camino", reflexionó el dirigente.

De la hermética cena de intendentes de la primera y tercera sección electoral, participaron también el ministro de Economía, Sergio Massa; el de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; y Santiago Maggiotti, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El encuentro, según detalló Descalzo, fue de "de trabajo, de gestión y para agilizar las obras públicas y las viviendas". En ese sentido, el intendente se mostró "contento" con la reunión.

Respecto de la mesa del FdT, Descalzo explicó que "los intendentes ratificamos la necesidad de la unidad; esta mesa tiene que ver en principio con los apuros de las elecciones previas que hay en las distintas provincias, antes que la elección nacional". En tanto ratificó que entre los jefes comunales "nos hay diferencia, no hay desunión". "No hay grietas ni internas, ni externas; los problemas no están abajo, están arriba, entre los dirigentes", señaló.

Asimismo planteó que "en la Provincia de Buenos Aires tenemos una buena oportunidad. Axel (Kicillof) está haciendo un buen papel y es un buen candidato", remarcó. "A todos los intendentes, en general, les va bien en las encuestas y al Gobernador también", agregó.

Finalmente, Descalzo explicó el rol de Cristina Fernández y la posibilidad de que sea o no candidata: "Cristina va a estar siempre presente. Va a ser parte de la campaña y va a caminar al conurbano. Depende de ella si va a estar o no en la boleta". Sobre una PASO nacional manifestó que "hay que estudiar y ver qué es lo más conveniente, cuál es la mejor estrategia".