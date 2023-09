Kicillof se refirió a las AFJP y recordó que Milei “vivió de eso y cobró de eso”

El gobernador bonaerense afirmó que Javier Milei es “hijo de las privatizaciones” y lo acusó: “Haberse llevado la plata de las jubilaciones fue un choreo”.

En plena campaña para las elecciones 2023 y camino a las generales de octubre, Axel Kicillof dijo que Javier Milei es “hijo de las privatizaciones” y, en relación a las AFJP, acusó: “Haberse llevado la plata de las jubilaciones fue un choreo”.

“Milei laburó para las AFJP, después para Aeropuertos Argentina 2000, ¿Cómo no va a querer privatizar? Si es hijo de las privatizaciones”, afirmó eufórico el gobernador bonaerense y agregó: “Vivió de las privatizaciones, más casta no se consigue, haberse llevado la plata de las jubilaciones eso es un choreo. Vos viviste de eso Milei, eso es un curro”.

En ese sentido, Kicillof detalló que fue “víctima de esa estafa”. “A mí me sortearon y me pusieron en una AFJP, como lo quieren hacer ahora, de nuevo”, explicó y dijo: “Todos los meses aportábamos, todos los meses la plata iba a la cuenta de un banco que la administraba y ellos cobraban la comisión. Te decían que iban a hacer hermosas, fantásticas inversiones, para ellos era un fantástico negocio”.

Sin embargo, el gobernador indicó que "cuando los laburantes sumábamos los aportes, era más lo que habíamos aportado que lo que había en esas cuentas de capitalización, fue una estafa". Y reiteró: "Haberse llevado la plata de las jubilaciones es un choreo, vos viviste de eso Milei, eso es un curro”.

El dirigente estuvo en Florencio Varela en la inauguración de un paso bajo nivel. “Esta obra mejora la vida 50 mil personas por día”, destacó para advertir que “el mercado, lo privado, los empresarios no lo hicieron, y nadie les prohibió". Luego, lanzó: "¿Por qué no lo hicieron? Porque no es negocio. Y está muy bien, porque la empresa, la pyme van donde hay negocio, y está muy bien”.

El gobernador afirmó que “las rutas, la obra pública, las escuelas, los centros de salud, los hospitales, los parques industriales o los hace el Estado o no los hace nadie, y a eso nos quieren condenar” y que “donde no hay negocio el privado no va, pero el privado también existe porque el Estado se ocupa de las rutas, de los parques industriales”.

Por último el gobernador pidió que el voto para Unión por la Patria el 22 de octubre y que “hay que votar con el corazón y la convicción, y votar por la patria”. Allí, enumeró: “Abrir escuelas, hospitales es hacer patria. Hay que estar agitado por el odio y el resentimiento para pensar que lo necesita nuestro país es dinamita y motosierra, lo que necesita son computadoras, respiradores, más Estado”.

El paso bajo nivel en Bosques

Con una inversión de $2.700 millones, el nuevo paso bajo nivel de Florencio Varela permite una conexión directa y más fluida desde la ruta 36 y la avenida Hudson, fundamentales para la circulación en el municipio. Los trabajos incluyeron también nueva iluminación led y pasos peatonales con rampas para personas con movilidad reducida; dos carriles de 3,40 metros de ancho para cada sentido de circulación, colectoras y puentes carreteros sobre ambos frentes.





"Este tipo de obras son las que unen, conectan e integran al país y a la provincia: es una base, un piso que nos permite mirar hacia adelante y tener la firmeza para llegar a los lugares a los que todavía no llegamos", indicó Katopodis y sostuvo: “Es un paso más en el marco del camino que tenemos que seguir transitando durante los próximos años, con más obras, con más escuelas y con un salario digno”.

El paso bajo nivel tendrá un impacto regional, ya que brinda mejores conexiones hacia las rutas 36 y 53. En ese sentido, Kicillof anunció que el 4 de octubre se llamará a licitación una obra que, mediante una inversión de $1.768 millones, permitirá llevar adelante el ensanche y la repavimentación de un tramo de 930 metros de la ruta 53