JxC se ordena en Santa Fe pero se desordena en CABA

La oposición presentó en sociedad al frente Unidos Para Cambiar Santa Fe, un acuerdo electoral que terminó con los históricos tres tercios pero que, de momento, no contará con el apoyo de la Coalición Cívica. El broche de oro para años de trabajo contrastó con el cada vez más confuso escenario porteño, en el que el PRO podría jugar unas internas y poner en riesgo CABA.

De forma simbólica, la oposición santafesina presentó el trabajoso frente de frentes, un armado que diluyó la histórica división en tres tercios para separar las opciones políticas en dos. El PRO, la UCR, el socialismo, CREO y otros espacios lograron conformar la coalición Unidos para Cambiar Santa Fe. Se la mostró en sociedad con una gran foto que buscó llevar un mensaje de "refundación" para la provincia pero los plazos legales todavía son laxos y podría haber - o no - acuerdos para agrandar aún más el nuevo frente que llevará varios candidatos a una PASO.

El acto no registró novedades respecto a lo conocido en la previa, pero formó parte del paso final para poder garantizar el gran acuerdo político, un compromiso que se plasmará en algunas semanas con la presentación ante la Justicia electoral. Para no generar susceptibilidades entre la dirigencia, dos locutores leyeron un documento en el cual se trabajó durante mucho tiempo, que incluyó varios de los puntos que serán parte del programa de gobierno, sea quien sea el que triunfe en la interna, y no hubo mayores definiciones.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

De los posibles candidatos estuvieron Maximiliano Pullaro, el hombre del radicalismo de Martín Lousteau, y por el socialismo lo hizo Clara García. El primero es el único que se lanzó formalmente pero pasaría a integrar la interna entre tres patas dentro de Juntos por el Cambio. La tercera estuvo ausente en el evento de este martes. No participó Carolina Losada y tampoco lo hizo Federico Angelini, la fórmula que se barajó en las últimas horas para sellar una suerte de nuevo acuerdo entre un sector de la UCR enfrentado a la conducción partidaria y el bullrichismo.

Ahora, con Angelini como presidente interino del PRO nacional, un cargo que debió ocupar ante la licencia de Patricia Bullrich por ser precandidata nacional, tal vez el macrismo podría intentar una aventura pura, sin tener que secundar a la UCR. Eso no fue definido y horas antes ya se había dado por seguro el tándem entre la senadora y el diputado del PRO. Sea cuál sea el camino, se terminará de confirmar en las próximas horas pero el macrismo estaría, mayoritariamente, encolumnado detrás de esta propuesta y sólo algunos aventureros lograrían migrar a las filas de Pullaro.

El evento se realizó en la ciudad de Cayastá, lugar de la primera fundación de la capital provincial. Con la foto se buscó enviar un mensaje refundacional para Santa Fe con un espacio "nuevo" que trabajará para generar un futuro diferente. Ese futuro de momento no parece incluir a la Coalición Cívica que, después de una feroz crítica en boca de Elisa Carrió, decidió apartarse de un momento a otro. Según supo El Destape, el espacio incluso trabajó en forma protagónica para conformar el programa de gobierno y nunca mostró una objeción al armado hasta que se tomó la drástica decisión.

Por plazos legales, todavía podría llegarse a un arreglo. Como también podría suceder con una parte del socialismo que decidió no integrarse por objeciones, principalmente, a las opciones presidenciales presentadas por el macrismo. El sector estuvo a punto de no formar parte del nuevo frente pero finalmente se consiguió un acercamiento.

Donde cada vez se empezó a notar más distancia es en la Capital Federal. En la Ciudad de Buenos Aires, el macrismo se desordenó por completo, lo que abre una ventana de enormes posibilidades para Martín Lousteau y la UCR porteña. Jorge Macri ya es precandidato a jefe de Gobierno por el PRO, su postulación está firme y pasó a no depender del hambre de otros dirigentes.

Preso del discurso de "candidato único", Macri primo empezó a quedar atrapado debajo del potencial deseo de Horacio Rodríguez Larreta de seleccionarlo. La mano divina, el gran elector porteño. Por eso, Patricia Bullrich planteó el escenario de una PASO, para quitarle responsabilidad dorada al jefe de Gobierno y por eso Jorge también hizo lo mismo. Como "el pelado", se separó de la referencia distrital.

Jorge Macri disputaría una PASO ante quienes decidan presentarse. Abandonó la idea de nombre de unidad para pasar a dejar que "la gente elija" y que se dé cuenta quién impidió la uniformidad en la CABA. Los dedos señalan a Larreta, que le puso cañones a Fernán Quirós y lo mantendría hasta el final. Soledad Acuña, más relegada, no sería de la partida.

Quirós, como Acuña, ya planteó que su intención es tener un solo nombre para unir fuerzas y ganarle a la UCR. La elección interna podría ser mediante encuestas o cualquier otra modalidad de medición que ya se intentó en otras provincias y fracasó de forma rotunda. De ser el caso, Jorge "está arriba en todas", pero su presentación no dependerá de los deseos ajenos. Por lo pronto, se espera que esta semana presente su renuncia como intendente de Vicente López, trámite que deberá aprobar el Concejo Deliberante.

El ministro de Salud se transformó en uno de los dirigentes con mejor imagen positiva y es el depositario de la confianza de un gran aliado larretista en la CABA, la Coalición Cívica. El partido local se reunió este martes para ratificar su pertenencia a la alianza y reafirmar la candidatura de Quirós. Pero ellos no serán los únicos.

De no conseguir un candidato de consenso, el macrismo podría dividir votos frente a la opción de Martín Lousteau. Según las últimas encuestas, aún en este escenario Jorge Macri se impondría, por menos pero podría hacerlo. Habrá que ver el impacto de los juegos de los candidatos nacionales que no tendrán sus boletas pegadas a los porteños pero jugarán el partido. Bullrich, de hecho, caminará la ciudad junto al primo.

Lo que todavía no quedó claro son los apoyos del primo a los nacionales. De haber realizado elecciones simultáneas a las nacionales, se hubiera colgado de ambas boletas. Ahora esa decisión no será necesaria, pero su estructura en la primera sección electoral bonaerense será muy codiciada. ¿Apostará por el candidato de Bullrich o por el de Larreta? ¿O por los dos?

​​​​​Por lo pronto, se mostró junto a Cristian Ritondo, diputado y candidato del vidalismo en la provincia. Ambos acordaron un trabajo conjunto entre los dos distritos y marcó una inclinación de Jorge en favor del bullrichismo ya que el ex ministro bonaerense podría recaer en esas filas tras la baja esperada de María Eugenia Vidal a una presidencial. Además de prácticamente consagrar al jefe del bloque PRO en Diputados, el funcionario de Larreta también sumó la construcción territorial del legislador, muy fuerte en la zona centro y sur de CABA. "Somos el cambio o no somos nada", sostuvieron ambos en redes sociales. El slogan de Patricia.

En la lista capitalina habrá varios nombres anotados para intentar suceder a Larreta. A los mencionados Quirós, Macri, Acuña (los tres del PRO) y Lousteau (UCR) también se suman dos liberales de un Republicanos Unidos sumergido en la interna: Ricardo López Murphy y Roberto García Moritán. Estos dirigentes podrían ser perjudiciales a Jorge, por lo que lo ideal, para los PRO macristas, sería evitar esa competencia.

Pero también se espera la postulación de Graciela Ocaña, referente de Confianza Pública, otro de los grandes aliados de Larreta. Si bien ella le sacaría votos a Macri, se creyó que podría perjudicar en mayor medida a Quirós. Las alianzas serán uno de los pilares de discusión de las próximas semanas. Hace sólo 13 días, el PRO porteño tuvo su discusión local por este tema y un supuesto intento larretista por digitar los acuerdos partidarios.

Cuantos más espacios se sumen a la alianza, habrá más bocas por llenar y deseos por cumplir. Se tendrán que llenar los mismos renglones pero con nombres de, cada vez, más partidos. Eso desplazará a unos para darle lugar a otros. El temor halcón radica en que Larreta intente desplazar al bullrichismo para generar sus acuerdos y erosionar a Patricia en la Legislatura y el Congreso.