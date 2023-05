Entrevista a Cristina Kirchner en C5N: "Vengan a la plaza el 25"

La Vicepresidenta invitó a "todos y todas" a la plaza de mayo el próximo 25 para que se enteren qué rol tendrá este año en el armado electoral.

La vicepresidenta Cristina Kirchner adelantó lo que será el acto del próximo 25 de mayo y se emocionó casi hasta las lágrimas al recordar el día en que el ex presidente Néstor Kirchner asumió en la Casa Rosada. Recordó el camarazo en la frente y dijo que en el mausoleo de Néstor hay una foto de ese momento. "Vamos a recordar que un hombre con apenas el 22 por ciento de los votos cambió la Argentina", dijo con la voz quebrada Cristina.

Al ser consultada por el periodista Pablo Duggan respecto a qué papel va a cumplir en el diseño de la plataforma electoral aseguró: "El de siempre". "El de una militante política que hace todo lo que tiene que hacer para lo que considero es lo mejor que le pueda pasar a los argentinos les pase", explicó Cristina. Enseguida, Duggan le consultó qué iba a responderle a la multitud que en la plaza el próximo 25 cante "Cristina presidenta" y ella contestó: "¿Vos creés que te lo voy a decir ahora?, vas a tener que ir a plaza. Los espero a todos y todas".

La Vicepresidenta emitió sus declaraciones en una entrevista que le concedió a C5N. Se trata de la primera nota televisiva de CFK desde el 5 de diciembre de 2022, cuando habló con el medio Folha, de San Pablo. Un día después, el Tribunal Oral Federal 2 la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en el marco de la causa Vialidad.

La nueva entrevista se dio dos días después de que Cristina Kirchner ratificara que no va a ser candidata en las elecciones 2023. “Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal”, expresó en el texto que difundió en sus redes sociales.

En el mismo mensaje, la Vicepresidenta profundizó sus argumentos contra la Corte Suprema de Justicia, en el contexto de la reciente suspensión de las elecciones a gobernador y vice de San Juan y Tucumán. “No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces, encaramados hoy en la Corte, dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar, para dejar al peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral. Los hechos recientes me han dado la razón”, manifestó.

En el mismo sentido, la expresidenta pidió que el Frente de Todos elabore un programa de gobierno de cara a las elecciones. Sobre eso, amplió: “Es necesario no sólo para el peronismo, sino para el sistema democrático en su conjunto”.