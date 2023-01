Elecciones en Córdoba 2023: el Frente de Todos definió que presentará candidatos propios

El Frente de Todos cordobés cambia la estrategia que adoptó en 2019, cuando acompañó a Schiaretti. Los posibles candidatos a gobernador.

La decisión se tomó en el Día de la Militancia, después del acto encabezado por la vicepresidenta Cristina Kirchner en el Estadio Único de La Plata, el 17 de noviembre pasado: “Vamos a jugar en Córdoba”. Los principales dirigentes del Frente de Todos mediterráneo, los diputados nacionales Gabriela Estévez (La Cámpora), Eduardo Fernández (Partido Solidario) y Pablo Carro de Nuevo Encuentro -alineado con Hugo Yasky, su jefe sindical en la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA-T)-; el vicepresidente del Banco Nación, Carlos Caserio; la delegada de PAMI Córdoba, Olga Riutort y el intendente de Leones, Fabián Francioni, comenzaron a elaborar la táctica de cara a las elecciones 2023 para enfrentar al delfín de Juan Schiaretti, Martín Llaryora, en su carrera hacia la gobernación de Córdoba.

A diferencia de lo ocurrido cuatro años atrás, cuando los dirigentes del kirchnerismo, la diputada Estévez y el ex secretario de DD.HH. de la Nación, Martín Fresneda, ordenaron apoyar la boleta de la alianza oficialista Hacemos por Córdoba –Juan Schiaretti logró su reelección con el 54% de los votos-; esta vez, el Frente de Todos salió a disputar los votos en las elecciones provinciales, que aún no tienen fecha.

Los frentetodistas cordobeses acordaron que, pasado el Mundial de Qatar, comenzarían a diseñar el armado electoral; y en un acto realizado el último lunes 26 de diciembre en la sede del sindicato de la Alimentación, los principales dirigentes, además de legisladores provinciales, intendentes y jefes comunales y dirigentes gremiales, elaboraron el documento “Por un proyecto peronista y progresista para Córdoba”; donde se dejó en claro participar electoralmente en los comicios provinciales.

“Queremos una Córdoba con justicia social e integrada a un modelo de crecimiento del país. Actualmente nuestra provincia posee las tasas de desempleo y pobreza más altas del país, siendo las juventudes las más perjudicadas”, señala el documento en uno de sus párrafos. Además, el Frente de Todos cordobés destaca que “el Gobierno nacional del presidente Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner está presente en cada una de las localidades de Córdoba, con programas directos a las y los beneficiarios y políticas públicas que potencian el desarrollo local. Es necesario poner en valor y fortalecer ese esfuerzo entre la Nación y los municipios, con un gobierno provincial que mire a la gente y no sus propios intereses”.

Uno de los párrafos que más debate generó fue el referido a la postura que llevará el peronismo frentetodista frente al peronismo cordobesista; ya que aún hay sectores que pugnan por una alianza panperonista como la realizada en Río Cuarto en noviembre de 2020, para frenar a Juntos por el Cambio: “Es sabido que el gobernador Juan Schiaretti acompañó en 2019 la campaña por la reelección del candidato de la derecha, el ex presidente Mauricio Macri, y sigue en la misma senda. Como justicialistas debemos marcar que ese no es el camino. Perón y Evita nos enseñaron que nuestro proyecto es nacional y popular, al lado del Pueblo y no de los poderes concentrados”.

Un sector del Frente de Todos promueve un acuerdo con Hacemos por Córdoba “para que no gane la derecha”, en alusión al senador de Juntos por el Cambio y fundador del Frente Cívico, Luis Juez; y al diputado Rodrigo de Loredo, presidente del bloque Evolución Radical, que hoy, según las encuestas, encabezan la intención de voto para gobernador e intendente de Córdoba, respectivamente. Entre los dirigentes del Frente de Todos que pugna una alianza con Martín Llaryora, destaca el intendente de Villa María y ex secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gill; quién no asistió al encuentro en el gremio de la Alimentación. Al igual que Juan Manuel Llamosas en Río Cuarto, Gill llegó a la intendencia de Villa María por la alianza Hacemos por Córdoba, apoyada por schiarettistas, delasotistas y kirchneristas de distintas vertientes.

Más peronismo

“Córdoba es la provincia con los peores indicadores de desempleo y pobreza y eso se debe a la falta de una mirada justicialista en la gestión. Tenemos que recuperar a Córdoba, nuestra prioridad es el desarrollo local desde los municipios, por eso nos acompañan intendentes y jefes comunales; pero poniendo la mirada en la justicia social, como nos enseñaron Perón y Evita, siempre al lado del pueblo y enfrentando los poderes concentrados de la derecha”, le dijo Carlos Caserio a El Destape. El vice del Banco Nación comparte el espacio Frente Peronista Cordobés con Francioni y Riutort, además del dirigente de Río Tercero, José María “Pecho” López; y el ex intendente de Las Varillas y ex secretario de Gobierno provincial, Fernando Coiset; dirigentes que provienen del delasotismo.

Por su parte, Fabián Francioni, intendente de Leones y gestor de la reunión entre la vicepresidenta Cristina Fernández y el economista jefe de la Fundación Mediterránea, Carlos Melconian, señaló: “El modelo de Hacemos por Córdoba está perimido. A Córdoba le hace falta peronismo, un Estado presente atendiendo las necesidades de la gente, como lo ha hecho la Nación desde que asumieron en diciembre de 2019 nuestro presidente Alberto Fernández y la compañera Cristina Kirchner. En plena pandemia, con la economía mundial parada, el Estado desembolsó partidas millonarias a cada uno y cada una de las argentinas de a pie, a través de ATP para pagar salarios, sostener empresas pequeñas o comprar vacunas contra el Covid. Tuvimos un Estado presente. Y en Córdoba debemos recuperar el Estado para beneficio de todos los cordobeses y no de los grupos concentrados”.

Francioni le dijo a El Destape que “nuestra propuesta para las elecciones provinciales es que el compañero y colega intendente de Embalse, Federico Alesandri, encabece la boleta para gobernador del Frente de Todos. Es peronista, viene de familia peronista, es parte de la renovación del peronismo cordobés y tiene trabajo territorial”.

Alesandri, de 43 años, es hijo del histórico dirigente delasotista Carlos Alesandri –es legislador del schiarettismo-, su juventud y pedigree peronista lo ubican como una pieza atractiva en el ajedrez de la renovación partidaria ya sea en el oficialismo provincial, como nacional. En las internas del PJ cordobés perdió por estrecho margen en el departamento Calamuchita pero quedó bien posicionado.

Mientras que Olga Riutort, ex esposa del fallecido gobernador José de la Sota y armadora de la campaña que llevó al PJ cordobés al poder en 1999, se lanzó a la Intendencia de la Capital: “La renovación no solo es una cuestión de edad sino de metodología. Ya la proponíamos en los ‘80, cuando nos animamos con un grupo de compañeros de Buenos Aires, de Córdoba, de Capital Federal y armamos la Renovación Peronista. El peronismo es un movimiento en permanente renovación, pero hay dirigentes que se atornillan a un sillón y se olvidan de lo que nos enseñaron Perón y Evita, que donde hay una necesidad nace un derecho. Por eso, vemos la necesidad de dar pelea electoral y creemos que las internas son la mejor herramienta para definir los candidatos para las elecciones provinciales”.

La pata progresista

Para la diputada Gabriela Estévez, líder en Córdoba de La Cámpora, “las cordobesas y los cordobeses merecemos un gobierno que defienda los intereses de la provincia en serio, sobre todo en un contexto en el que Juntos por el Cambio y el Partido Judicial avanzan sobre la Coparticipación para financiar la campaña presidencial de (Horacio) Rodríguez Larreta”.

La diputada camporista agregó que “en Córdoba nos merecemos un gobierno que priorice a las trabajadoras y los trabajadores y a la clase media. Es inadmisible que en una de las provincias más ricas del país tengamos más pobreza y más desempleo que a nivel nacional. Hay que rediscutir el modelo de desarrollo, para que nuestras materias primas no vayan directamente al puerto, sino que le agreguemos valor en origen generando empleo para nuestras y nuestros jóvenes”.

El sector más cristinista del Frente de Todos, que se apoya en los diputados Estévez-Carro-Fernández propuso que la fórmula a la gobernación esté integrada por la líder de La Cámpora Córdoba y el diputado de la CTA; mientras que la boleta a la Intendencia de la Capital la encabece Fernández, titular a nivel nacional de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios (APyME).

“El Frente de Todos debe plantearse como una alternativa alineada con el modelo y el proyecto nacional que enfrente claramente a la derecha, ya sea en la vertiente cordobesista de (Juan) Schiaretti y (Martín) Llaryora o la macrista de (Luis) Juez y (Rodrigo) De Loredo. Debemos ser muy claros y pararnos como la alternativa en Córdoba al neoliberalismo y a los sectores ultras”, señaló el diputado Eduardo Fernández. El dirigente del Partido Solidario agregó que “en el Congreso, los diputados y la senadora de Schiaretti votaron en contra o se ausentaron de las votaciones claves; y el gobernador miró para otro lado ante un tema tan grave y delicado como el intento de magnicidio de la vicepresidenta de la Nación. Claramente en Córdoba hay un gobierno que nada tiene que ver con las políticas que está llevando adelante el Gobierno nacional”.

El sector de los tres diputados cuenta con el apoyo del Partido Solidario, Partido Comunista, Nuevo Encuentro, KoLiNa, Partido de la Victoria, Patria Grande y Partido Comunista Revolucionario; además de la agrupación La Cámpora.

Precisamente el dirigente comunista Federico Nanzer sostuvo que “la noticia política es que el kirchnerismo va a tener candidato en Córdoba en las elecciones provinciales; ya sea con un perfil más peronista o más de centroizquierda; pero el Frente de Todos va a tener lista propia a gobernador, en la Legislatura y en los municipios”.

Los comunistas cordobeses afirman que “el Frente de Todos debe confrontar abiertamente con el modelo productivo de la burguesía mediterránea y sus representaciones políticas; debe confrontar con el cordobesismo, que va más allá de las expresiones partidarias, es un modelo político que diagrama las políticas productivas, impositivas, de distribución de la riqueza y el modelo exportador de Córdoba. Debemos construir una provincia diametralmente opuesta a la que se viene construyendo desde el Navarrazo, pasando por la dictadura cívico-militar, los gobiernos radicales y los del cordobesismo delasotista-schiarettista”.

Nanzer destacó que “esta construcción debe ser plural, que contenga a los sectores que provienen del peronismo en sus distintas vertientes; pero además hay un espacio que en los ’90 se opuso al menemismo, de centroizquierda e izquierda que hoy se referencia en la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y tiene un caudal de votos que oscila entre el 10% y el 15% del electorado. Las elecciones de 2019 y 2021 nos demostraron que poner candidatos que provienen del PJ cordobés, no le horada votos a Hacemos por Córdoba. En una elección altamente polarizada entre Juez y Llaryora, el pejotismo cordobesista va a ocupar toda la avenida, no va a haber espacio para una vía del medio; incluso para aquellos intendentes enojados porque no les dieron la re-re; los van a ordenar a todos como lo vienen haciendo hace un cuarto de siglo. El Frente de Todos tiene que ser la expresión de la progresía, el pleno empleo, los derechos sociales y los DD.HH., tiene que representar la Córdoba de la Reforma Universitaria, el Cordobazo y el legado de Agustín Tosco”.

La postura del PC es apoyada por los partidos de la coalición, que están alineados con el cristinismo cordobés.