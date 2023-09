Elecciones 2023: Sergio Massa viaja a La Rioja para reforzar el voto en el norte del país

El ministro-candidato estará junto al gobernador Ricardo Quintela, intendentes y diputados. Se reunirá con empresarios y entregará viviendas.

El candidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, viajó con rumbo a La Rioja para continuar reforzando la campaña en el norte argentino de cara a las generales en estas elecciones 2023. Se reunirá con el gobernador local, Ricardo Quintela, uno de los impulsores de que el ministro de Economía encabece la lista oficialista. Antes de despegar, y horas después de que se conoció el dato de inflación de agosto, anunció una devolución del IVA automático para jubilados, pensionados, monotributistas y beneficiarios de AUH, y un programa de créditos para trabajadores.

Massa llegará esta noche a La Rioja y allí dará una entrevista a un medio local y luego participará de una cena con 200 dirigentes entre los que estarán Quintela, intendentes, diputados y senadores nacionales además de funcionarios de esa provincia. Arribará acompañado por el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y los ministros Santiago Maggiotti (Desarrollo Territorial y Hábitat) y Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social). También abordaron el mismo avión los diputados nacionales del Frente de Todos Gabriela Pedrali y Ricardo Herrera. El jueves se sumará a la comitiva el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente, Agustín Rossi, quien el miércoles que viene tendrá el debate en el canal de noticias TN contra los otros aspirantes al mismo cargo.

Massa mantendrá el jueves por la mañana un encuentro con representantes de la Cámara Empresarial y Construcción y al mediodía se espera un importante acto en el que será el orador principal cuando entregue viviendas del Procrear. Un dato que es resaltado por la gestión de Quintela es que en sus primeros cuatro años en la gobernación espera que en la provincia se entreguen 4200 casas, en contraposición a las menos de 400 que se inauguraron en la gestión de Cambiemos. Antes de volver por la tarde a Buenos Aires, el tigrense inaugurará un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) y se realizará el anuncio del Registro Único de Solicitantes de Lotes (RUS), un sistema que trabaja sobre la demanda de acceso al suelo por parte de sectores vulnerables.

En distintas provincias del norte, La Rioja es una de ellas, Javier Milei se impuso el 13 de agosto. En mayo, Quintela había sido reelecto con más del 50% de los votos, mientras que UP cosechó casi el 32% tres meses después. Esta fuga de votos generó autocrítica entre los gobernadores, además del pedido de Massa en el que les exigió mayor compromiso.

El fin de semana se vieron las caras en Tucumán, donde también estuvieron intendentes, legisladores nacionales y sindicalistas. Los gobernadores se comprometieron a recuperar un millón de votos para los comicios del 22 de octubre. Entre ellos reconocen que en las PASO el voto a Milei fue “cuidado” para que no pierda terreno respecto a Patricia Bullrich.

Como no esperaban el resultado que arrojaron las urnas (y que sorprendió hasta el mismo equipo de Milei que esperaba un 20%) ahora la postura será otra. “No la vimos, nos confiamos y le cuidamos el voto. Ahora que se los cuide él”, reconocen ante El Destape. “Ahora hay que pararlo para que no gane en primera vuelta”, admiten.

Los gobernadores trabajan en una doble campaña. Una de ellas es territorial y consiste en ir "puerta a puerta" a militar la boleta de UP, además de movilizaciones y caravanas. Cada uno adaptará la estrategia de acuerdo a las características de su provincia. La otra campaña será digital y para ella piensan en la creación de canales de difusión a través de distintas plataformas, uno por cada categoría: concejales, intendentes y gobernador. Allí contarán las propuestas de Massa y explicarán el riesgo de un eventual gobierno de Milei.

La semana pasada, Quintela deslizó que renunciaría a su cargo si Milei se llega a imponer en las urnas. "Si no ganamos el 22 de octubre se van a restringir los recursos para nuestra provincia, no va a haber recursos y si a este gobernador no le va bien, tiene que presentar la renuncia", afirmó en un acto junto a Alberto Fernández. El temor de los mandatarios provinciales es que si el libertario llega a la Casa Rosada elimine la coparticipación, esa masa de recursos que Nación les envía a las provincias y que estas necesitan para dar servicios como educación, salud y seguridad. Las del norte están entre las más beneficiadas, por habitante, en el reparto de ese dinero.