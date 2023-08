Elecciones 2023 Entre Ríos: terminó el escrutinio definitivo y Bahl le ganó a Frigerio por casi 6 mil votos

El recuento que hizo la justicia electoral mostró algunas sorpresas. En la provincia donde no se impuso Javier Milei, Sergio Massa fue el precandidato presidencial más votado. En Concordia, la interna peronista irá a la Justicia.

No estuvo exento de sorpresas el escrutinio definitivo de las PASO en Entre Ríos. En las primarias de estas elecciones 2023, a diferencia de gran parte del país, no hubo un alto acompañamiento a la propuesta de Javier Milei en la provincia. Sergio Massa fue el precandidato presidencial más votado, aunque Juntos por el Cambio sumó más acompañamientos, en una interna con categórica victoria de Patricia Bullrich. Además, si bien Juntos por Entre Ríos fue la fuerza más votada en términos locales, el justicialista Adán Bahl fue el precandidato más votado a la Gobernación al superar por casi 6 mil votos a Rogelio Frigerio. En Concordia, la interna peronista irá a la Justicia, en medio de versiones cruzadas, actas recurridas y urnas dadas de baja.

Elecciones 2023: quién fue el más votado en Entre Ríos

Consumado el conteo final en Entre Ríos, la Cámara Nacional Electoral informó que Juntos por el Cambio fue la fuerza más votada en la categoría Presidente. La alianza opositora se alzó con 266.167 votos (el 30%), de los cuales el 65% fueron para Patricia Bullrich (172.976), contra los 93.191 de Horacio Rodríguez Larreta (35%). Un resultado llamativo, teniendo en cuenta la fuerte campaña instalada en la provincia, especialmente en Paraná, por parte del jefe de Gobierno de CABA. De hecho, horas antes de que comience la veda, le levantó la mano a Rogelio Frigerio y prometió un fuerte acompañamiento a un eventual gobierno del exministro del Interior.

Sergio Massa fue el precandidato más votado. El actual ministro del Economía obtuvo 187.026 votos y se impuso ampliamente en su interna contra Juan Grabois (53.982) por 77% a 23%. En total, el oficialismo cosechó 241.008 voluntades (un 27,9%), quedando en segundo lugar por poco más de 25 mil votos. La tercera posición fue para La Libertad Avanza. A diferencia de lo sucedido en casi todo el territorio argentino, la figura de Milei en Entre Ríos obtuvo el 21% de los votos (182.271) y no ganó en ningún departamento de la provincia. La izquierda, muy lejos, quedó en cuarto lugar con 9.712 votos, el 1,1% del total.

El dato llamativo fue el alto nivel de voto en blanco: 127.780 personas eligieron esa opción en el cuarto oscuro, un nicho al que especialmente peronistas y cambiemitas apuntarán de cara a octubre.

La pelea entre Bahl y Frigerio

La expectativa de Rogelio Frigerio de ser el precandidato más votado no se cumplió. El mismo domingo de las PASO, el postulante a la gobernación por Juntos por Entre Ríos -gran ganador de la elección en 2021 por más de 20 puntos de ventaja- ensayó por la noche un discurso triunfalista que no convenció del todo. Con cara de preocupación, el exministro del Interior dijo una y otra vez "ganamos", pero en la práctica su lista quedó en segundo lugar. El ahora exdiputado nacional logró 268.630 votos, contra los 274.477 de Adán Bahl, de Más para Entre Ríos. Un golpe inesperado, dado que si bien Juntos por Entre Ríos fue la fuerza más votada con el 37% -si se suman los 57.715 votos a Pedro Galimberti, el otro precandidato a la Casa Gris- lo cierto es que Frigerio se quedó con el pegado exclusivo con los presidenciales, despojando al exintendente de Chajarí de competir de igual a igual. Pese a todo esto, no pudo ser la boleta con su cara la más elegida.

La elección de Bahl (31%), por otro lado, abre la expectativa en el peronismo provincial de poder retener la Gobernación. Si bien entre Juntos por Entre Ríos y Más para Entre Ríos hubo más de 50 mil votos de diferencia, desde el sector que encabeza el intendente de Paraná, escoltado por el gobernador Gustavo Bordet, basan sus chances en dos puntos: el alto nivel de voto en blanco (138.899) y el acompañamiento de los radicales desencantados con una opción electoral que no los representa, que fueron a Galimberti en agosto y no irían a Frigerio en octubre. A la caza de esos sufragios saldrá ahora el presidente municipal, que logró imponerse en cuatro departamentos y cree que aún tiene techo para crecer, especialmente en la costa del Río Uruguay, donde su figura es menos conocida.

Otro dato a tener en cuenta: Juntos por Entre Ríos logró 435.787 votos en 2021 y ahora 326.345. Es decir, más de 100 mil votos menos que hace dos años. El justicialismo, en cambio, creció en más de 20 mil votos -274 mil a 252 mil- y cree que en las Generales, con una participación más activa que en agosto, donde votó el 75%, se podría consumar el objetivo de no cortar la hegemonía justicialista nacida en 2003.

El tercer lugar fue para Sebastián Etchevehere, de La Libertad Avanza. El dirigente libertario, que dio el salto a la política en 2021 y se convirtió en el referente de Javier Milei en la provincia, cosechó 105.334 votos, llegando al 12.16%

En la categoría para diputados provinciales se mantuvo la tendencia de la Gobernación. De consumarse la victoria de Juntos por Entre Ríos, la oposición convertida en oficialismo lograría unas 20 bancas. El justicialismo se quedaría con al menos 10 bancas, mientras que La Libertad Avanza irrumpiría en la vida legislativa provincial con unas cuatro bancas, de acuerdo a cálculos iniciales.

Qué pasó en Paraná y Concordia

Pese a la buena imagen de Bahl, en Paraná se impuso Juntos por Entre Ríos. La coalición obtuvo 57.276 acompañamientos, llegando al 35,74%. Dentro de su interna, con seis competidores, se impuso Emanuel Gainza, que con 24.681 votos alcanzó el 43% de los sufragios de la alianza y estará en el cuarto oscuro en octubre. El exconcejal ya había dado la pelea en 2019, perdieron la PASO con el fallecido exintendente Sergio Varisco.

Más para Entre Ríos obtuvo 56.078 votos, llegando al 34,99%. Dentro de la interna, la actual ministra de Gobierno y precandidata "oficial", Rosario Romero, alcanzó el 42,3% (23.732 votos). La dirigente de la capital supo ser parte del gobierno municipal de su esposo, José Carlos Halle, entre 2007 y 2011. Su sector es importante dentro del armado de Bahl en Paraná y de hecho ostenta varias secretarias. Por caso el hijo de Romero, Santigo Halle, es el actual secretario de Gobierno de la gestión de la capital.

En Concordia, el peronismo fue la fuerza más votada. Sin embargo, la discusión pasa por qué cara será la que estará en las Elecciones Generales representando al oficialismo. El último domingo, en el escrutinio provisorio, la lista para la Intendencia del actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia Ángel Giano, llamada “Concordia lo siente”, se alzó con 11.822 votos (el 28,71% en la interna); contra los 11.737 (28,50%) de la nómina “Armando Concordia”, encabezada por el senador provincial Armando Gay. Una diferencia de apenas 85 sufragios. Más atrás quedaron otras cuatro listas, encabezadas por Alfredo Francolini, Eduardo Asueta, Juan Carlos Cresto y Juan Carlos Vargas. La interna no era sólo muy reñida en la categoría para la Intendencia, sino que también en la de concejales, donde hubo, en un primer conteo, una diferencia casi mínima, de apenas siete acompañamientos: 11.521 a 11.514.

Sin embargo, en el escrutinio definitivo, la elección se dio vuelta. Hubo cuatro actas recurridas por el sector de Gay y, de hecho, una urna fue anulada por decisión del juez con competencia electoral, Leandro Ríos. Así, el actual legislador se alzó finalmente con 11.972 acompañamientos, contra los 11.949 de Giano. Luego de conocerse el resultado, el presidente de la Cámara Baja provincial advirtió que irá a la Justicia Electoral Nacional a hacer el reclamo pertinente. Una novela que, por ahora, no tiene conclusión.