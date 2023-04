Elecciones 2023: De Loredo confirmó que irá por la intendencia de Córdoba

El diputado radical del sector Evolución confirmó que será candidato a intendente de la capital cordobesa por Juntos por el Cambio. Además, reiteró su apoyo a la postulación a la gobernación del senador Luís Juez.

El diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) Rodrigo De Loredo anunció que será candidato a intendente por la ciudad de Córdoba, con lo que puso fin a las especulaciones sobre su posible presentación como aspirante a la vicegobernación provincial en Juntos por el Cambio.

El legislador que preside Evolución, oposición interna del partido centenario, presentó un video en las redes sociales, en el que formalizó su intención de competir por la intendencia en las elecciones del 23 de julio.

"Hoy quiero decirles que vuelvo a mi casa, donde siempre me esperan para cenar, y que va a ser un honor para mí ocupar el lugar más lindo e importante que un hombre público puede aspirar: ser intendente de mi querida ciudad", sostuvo De Loredo, que se encuadra en el espacio liderado por el senador nacional Martín Lousteau. También ratificó que va "a acompañar a (el candidato a gobernador, el senador) Luis Juez con todo nuestros intendentes, equipo y profesionales y un conjunto de dirigentes que entendemos que la política se tiene que renovar y que en los gobiernos tiene que haber equipos, propuestas, gente preparada, decente y mucha gestión".

Si bien señaló que "hay que reconocer lo bueno de otras gestiones para no empezar siempre desde cero", De Loredo afirmó que "Córdoba puede ser la ciudad modelo del país, la número uno de la Argentina". E indicó: "Estoy orgulloso del trabajo que hicimos para lograr una alternativa provincial evitando que se rompa Juntos por el Cambio y garantizando una alternativa a 24 años de peronismo ininterrumpidos".

"Si en mi último intento por la intendencia rematé mi auto, terminé endeudado, me deprimí y hasta pensé en abandonar la política no fue por los triunfos y las derrotas. No me interesan, son dos impostores pasajeros. Sino porque me invadió la sensación de que esto es un gran sistema y que nada puede cambiar", expresó el legislador. "Tenemos problemas como el delito que está desbordado en la ciudad y esta gestión decidió no ser parte de la solución. Podemos ser una mejor versión", aseguró De Loredo.

Tras el anuncio, Juez felicitó a De Loredo por su postulación. "Tenemos la oportunidad histórica de cambiar la realidad de los cordobeses. Con un espacio maduro y responsable que aprendió de los errores del pasado. El camino es juntos, siempre empujando para el mismo lado", expresó a través de su Twitter.

En marzo, De Loredo confirmó que no aspiraría por la gobernación provincial y expresó su respaldo a Juez como único candidato de Juntos por el Cambio. Sin embargo, faltaba la definición sobre si lo iba a acompañar en la boleta como su vice o iba a disputar la intendencia de la capital de Córdoba, hoy en manos del peronista Martín Llaryora, delfín del gobernador Juan Schiaretti.