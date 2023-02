Elecciones 2023: Cuáles son los candidatos del Frente de Todos que suenan en La Plata

La capital de la provincia de Buenos Aires se encuentra gobernada por Juntos por el Cambio. El Frente de Todos dará pelea en estas elecciones y algunos de los dirigentes de mayor renombre empezaron a caminar por las diagonales de la ciudad.

La ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, es uno de los distritos en los que el Frente de Todos dará batalla en la próxima contienda electoral. La misma está gobernada por Julio Garro, el intendente del PRO que formó parte de la reunión antisindical conocida como “Gestapo”, de la cual yace una causa judicial en un lento Comodoro Py.

Con 763.618 habitantes, La Plata es la segunda ciudad más habitada de la provincia y la quinta con más votos del país, por lo que recuperarla es uno de los objetivos del peronismo de cara a los próximos comicios. En esa tarea hay anotados al menos seis dirigentes de diferentes espacios del oficialismo que podrían llegar a competir en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Son tres mujeres y tres varones que representan al massismo, peronismo local, kirchnerismo y albertismo. Quienes comenzaron a mostrarse con más ahínco son el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense y ex intendente de dicha ciudad,Julio Alak; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; la ministra de Desarrollo de la Nación, Victoria Tolosa Paz; el diputado provincial del massismo, Juan “Tachu” Malpeli; el también referente de Massa y actual titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), José Arteaga, y la concejala del peronismo, Paula Lambertini.

Si bien cada uno de los dirigentes responde a un espacio diferente, todos hablaron con El Destape e hicieron hincapié en que aún “es temprano de hablar de candidaturas”, dejaron la puerta abierta a una PASO que defina y encolumne al Frente de Todos, y algunos - con más vehemencia que otros - recordaron y condicionaron “la actual proscripción de Cristina Fernández de Kirchner y en lo que ello decante” como el ordenador determinante para un presente hoy incierto.

El ex intendente que asoma

En los últimos días quien volvió a caminar por los barrios de La Plata fue el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense y ex intendente de dicha ciudad,Julio Alak. El cuatro veces Jefe comunal (1991 - 2007) sorprendió a propios y ajenos al mostrarse en plazas de distintos barrios con unos cien vecinos y vecinas platenses.

El bajo perfil que tuvo en sus ya tres años y meses como ministro parecen haber quedado en el olvido. El dirigente bonaerense, referenciado en la Vicepresidenta, comenzó a realizar caminatas y mateadas en la periferia de la ciudad donde la gestión de Garro rozan la indiferencia y desidia.

Su mensaje en dichos lugares es claro y contundente. En Altos de San Lorenzo (barrio de La Plata) dijo ante los presentes que “Axel Kicillof merece y debe ser reelecto”. Sin embargo, el mismo Alak ratificó que “no es tiempo de definir candidaturas a cargos electivos”, ya que ello recién se cristalizará “el 24 junio”.

Desde el entorno del dirigente afirman una y otra vez que la jugada de Alak responde a una necesidad de contar “las obras de Axel en La Plata”. “Hoy no lo está haciendo nadie”, dijeron y le bajaron el precio a otros espacios con militancia territorial. Pero a la vez, los alakistas abren la cancha: “Las reuniones las hacemos en las plazas para convocar a quienes quieran estar, no es algo partidario”.

“Alak siempre nos dice que tenemos que tener bien ancha la puerta para que pasen todos, y también la puerta tiene que ser bien alta para que todos tengan la frente bien alta”, graficaron. Vale remarcar que todo lo mencionado no necesariamente se vea traducido a una candidatura a intendente.“Hoy lo veo entusiasmado”, reconoció un hombre que hace más de una docena de años que está con el ministro, pero no se animó a postularlo.

La presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout, es otra dirigenta que asoma. En 2019 la ex decana de la facultad de Periodismo de La Plata ganó las PASO del Frente de Todos y tenía todo encaminado para ser la primera intendenta en la ciudad de las diagonales. Sin embargo en las generales, Julio Garro logró una remontada histórica y retuvo la ciudad 4 años más para el PRO.

Desde que asumió en el Instituto Cultural, Saintout se encargó de buscar y conquistar el “voto joven” para Kicillof. Realizó recitales gratuitos en la provincia e hizo un sinfín de actividades para los y las jóvenes bonaerenses. Dicen que para muestras basta un botón, y por ello con solo mencionar la presencia de más de 80 mil personas durante un solo festival bonaerense en septiembre pasado en La Plata, la imagen está graficada.

Sin embargo desde el entorno de Saintout fueron tajantes: “En este momento Florencia no piensa en una candidatura”. El motivo a tal postura es orgánica y con vestigios camporistas por donde se lo lea: “No se discute nada hasta que no se resuelva la situación de Cristina Fernández. Cuando eso se resuelva, se discutirá si hay listas, o si hay más de un candidato, o si hay PASO”.

El albertismo tiene su candidata

La ministra de Desarrollo de la Nación, Victoria Tolosa Paz es otra platense que quiere dar pelea. La exconcejala de la ciudad ya tuvo su primera experiencia electoral cuando fue a las PASO de 2019 y perdió ante Saintout. Sin embargo, la dirigenta resistida en muchos barrios de la ciudad, hoy es una de las principales interlocutoras del presidente Alberto Fernandez. Lo cierto es que fuentes del peronismo bonaerense confesaron a este medio que “Victoria hoy no está hablando de escenarios electorales”.

Amén de ello no se bajaron de la posible contienda electoral: “Ella sigue convencida que quiere gobernar su ciudad y que será la primera intendenta en gobernar La Plata”. La frase no solo sintetiza sus deseos de ocupar el sillón del Municipio; sino que también la posiciona en la vereda de enfrente de Saintout, ya que le disputa la posibilidad de “ser la primera mujer” en estar al mando de una ciudad que por cierto aún es reacia y arisca al movimiento feminista.

Finalmente, desde su entorno le bajaron la espuma y reconocieron que "es orgánica y estará jugando dónde se la necesite para ganar la Nación o la Provincia".

El massismo dice presente

El diputado provincial del Frente Renovador, Juan “Tachu” Malpeli anota unos porotos en un escenario gelatinoso y turbulento. Junto a su agrupación política, el legislador ya realizó algunas reuniones con espacios concretos y específicos de la ciudad. Además reconocieron haber retomado las caminatas en “sectores puntuales” de La Plata.

Pero, desde su espacio aclararon: “Vamos a ver qué quiere Massa y en base a ello actuaremos en consecuencia”. La misma postura es la que evalúan desde el entorno del titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), José Arteaga.

El cuatro veces concejal de La Plata dejó en claro que su futuro político: “Dependerá de lo que haga Sergio (Masa)”. Aunque también se anotó en la contienda y no se baja de una carrera local que ni siquiera comenzó: “En La Plata dicen que ‘Arteaga siempre está’”.

Finalmente, la actual concejala del peronismo Paula Lambertini es el sexto nombre que aspira a gobernar la ciudad de las diagonales. La dirigenta, que responde al peronismo local con una marcada inserción territorial, desaceleró los tiempos ansiosos, efímeros y turbulentos propios del siglo XXI: “Faltan definiciones en el orden nacional, tiempo”, expresó. Amén de ello, dejó en claro que el objetivo principal es “enriquecer al Frente de Todos”.

La concejala ratificó que acompañará “la estrategia de que haya unidad en el peronismo; pero para que haya unidad en el vértice tiene que haber apertura en la base de la pirámide, es decir en los municipios” y cerró: “La unidad del peronismo se tiene que definir en la ampliación, es decir mediante PASO”.

Sea “de abajo hacia arriba”, o “de arriba hacia abajo”, con PASO o desistiendo de ella, el peronismo-kirchnerismo-massismo no puede perder de vista que lo que se necesita en La Plata para volver a ser competitivo y discutir en serio la posibilidad de recuperar la capital bonaerense, es presentar propuestas acordes a las muchas - y hasta a veces contradictorias - idiosincrasias platenses, escuchar las demandas y enojos de la gente, y recordar que al final de cuentas, todo tiempo feliz fue peronista.