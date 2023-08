El sincericidio de Milei sobre los Macri: "Me llevo bien con Jorge y Mauricio"

El candidato a presidente habló de qué haría con la deuda con el Fondo en caso de llegar a la Casa Rosada y prometió un "ajuste mucho más fuerte".

Un día después de haber sido el candidato más votado en las PASO de las elecciones 2023, el candidato a presidente Javier Milei dio una entrevista a La Nación + y habló de sus "buenos" vínculos con el ex presidente Mauricio Macri y su primo, Jorge, al tiempo que repitió que en caso de ganar la presidencia haría un "ajuste mucho más fuerte".

"Me llevo muy bien con Jorge Macri y a Axel Kicillof espero que Carolina (Píparo) siga avanzando y le hagamos el take over. No tengo por qué esconder que me llevo tan bien con Jorge como con Mauricio Macri que ayer me llamó pero yo me estaba bañando para salir en la conferencia y no pude atenderlo y entonces me mandó un mensaje. Sólo Jorge y Mauricio me mandaron", contó el candidato libertario esta tarde, en su primera aparición después de haber sacado 30 puntos este domingo.

Qué va a hacer Milei con la deuda del FMI

El economista libertario fue consultado sobre qué haría en caso de llegar a la Casa Rosada con la deuda que el ex presidente Macri tomó con el Fondo Monetario Internacional y sobre ese punto Milei aseguró que haría "un ajuste mucho más grande que lo que pide el FMI". Luego de apuntar a los de Juntos por el Cambio que avalaron el endeudamiento, Milei afirmó: "El FMI es una institución nefasta que protege a los políticos irresponsables porque en lugar de mandarlos a hacer el ajuste les pone plata que que no lo hagan y lo licuen en el tiempo. El FMI no representa un problema, nosotros queremos hacer un programa de ajuste más severo que el que pide el Fondo. El ajuste que proponemos es mucho mas fuerte. A nosotros sí nos importa cuál es la forma y queremos que lo pague la política", describió el economista en diálogo con Eduardo Feimann.

Además aseguró que sería el primer programa de "estabilización fuerte" que el ajuste va a "cargar sobre la política" y habló de "recortar partidas en las que roba la política". "Eliminar la obra pública pero para ir a un modelo de iniciativa privada a la chilena", explicó el líder de La Libertad Avanza. Luego y ante la consulta sobre qué haría en materia de derechos laborales y políticos aseguró que los únicos derechos que él considera son el "derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad" y explicó: "Lo demás son construcciones ideológicas para sacar ventajas. Por ejemplo el derecho al salario mínimo genera desempleo".

Política exterior

Consultada respecto a qué haría en materia de política exterior, Milei respondió con énfasis que sus aliados con Israel y Estados Unidos y afirmó que va a mudar la embajada argentina de Tel Aviv y a Jerusalén. "Es para dar señales muy claras, como hizo Donald Trump".