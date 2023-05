Carrió pidió que Quirós sea el candidato de Juntos por el Cambio en CABA

A través de un video, la titular de la Coalición Cívica respaldó la precandidatura a jefe de Gobierno porteño de Fernán Quirós, de cara a las encuestas que definirán si el candidato será el ministro de Salud de la Ciudad o Jorge Macri.

La titular de la Coalición Cívica ARI, Elisa "Lilita" Carrió, respaldó este domingo al precandidato del PRO y ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, para que sea el candidato de consenso de Juntos por el Cambio (JxC) a la jefatura de Gobierno porteña en las elecciones 2023.

Aunque se difundió este domingo, el video en el que se a Carrió junto a Quirós se grabó el sábado, tras la reunión que mantuvieron. En el texto que acompañó al tuit, la exdiputada expresó: "Decidimos nuestro futuro, elijamos a los mejores".

"Esta semana estamos haciendo una encuesta para dirimir quién es el candidato de nuestro espacio, que es donde está el PRO y la Coalición Cívica", dijo al comienzo del video Carrió. Y siguió: "Hay dos candidatos: está Jorge Macri y está Fernán González Quirós, que es ministro de Salud".

Tras plantear el panorama, la titular de la Coalición Cívica respaldó de forma contundente al ministro. "Nosotros apoyamos fuertemente que la candidatura para la Ciudad de Buenos Aires, que para mí es un lujo, sea Fernán Quirós", manifestó.

Además, llamó a participar de las encuestas que se usarán como instrumento para elegir entre Jorge Macri y Quirós. "Los que quieren que Fernán sea nuestro próximo jefe de Gobierno, es necesario que contesten el teléfono, que contesten la encuesta y que nos apoyen", pidió.

Después de la participación de Carrió, Quirós tomó la palabra, ya en tono electoral. "Porque estamos todos trabajando juntos para ofrecerte un formato, una forma de gobierno, que verdaderamente resuelva tus problemas, que te escuche, que se acerque a lo que te pasa y, sobre todo, te dé un servicio público que sea digno, honesto, hablando con la verdad y haciéndose responsable de resolver los problemas que son de todos", resaltó.

"Con Lilita, con Horacio, con todo el equipo de gobierno del PRO vamos a ser una gran propuesta para que nos puedas acompañar", añadió Quirós. Carrió, por su parte, cerró señalando al ministro de Salud: "Este es nuestro cuidador, así que hay que votar a quienes nos cuidan".

De la Torre contra Larreta: "Acá la policía no mata pibitos como en Capital"

El exministro de Gobierno bonaerense Joaquín De la Torre, alineado en la interna del PRO con el sector que encabeza Patricia Bullrich, calificó este sábado al jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, como "un inspector de veredas", durante un plenario que realizó en la localidad de San Miguel, distrito que gestionó como intendente.



"No quiere ser presidente, si no que quiere ser inspector de veredas. También estaba preocupado por la seguridad en San Miguel. Le digo que acá la policía no mata pibitos como en la Ciudad de Buenos Aires, donde mataron al pibito de Barracas Central", fustigó el exjefe comunal, haciendo alusión al crimen de Lucas González..