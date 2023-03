Candidatos a Presidente 2023: uno por uno, los confirmados para las elecciones 2023

Quiénes competirán por la Presidencia en 2023. Los nombres del Frente de Todos, Juntos por el Cambio y el resto de los partidos para competir este año.

Dirigentes del oficialismo y la oposición comienzan a lanzar sus precandidaturas a Presidente de la Nación para disputar en la interna de cada uno de sus espacios políticos, faltando menos de cuatro meses para el inicio formal de la campaña electoral. Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), donde buscarán ganarse un lugar en los comicios generales, están previstas para el próximo domingo 13 de agosto.

Cabe resaltar que el 14 de junio próximo vence la fecha para la inscripción de las alianzas electorales. Es decir, hasta esa fecha podrán definirse los políticos y las alianzas de cara a los comicios. Mientras que el 24 del mismo mes será la última oportunidad para presentar las listas de los precandidatos que competirán en las urnas. De los nombres más trascendentes, resta definir qué harán el presidente Alberto Fernández, Sergio Massa y Mauricio Macri. Cristina Kirchner, quien denunció que la Justicia la quiere proscrita, aseguró: "No voy a ser candidata a nada".

Los candidatos confirmados para las elecciones 2023

Daniel Scioli (Frente de Todos)

El Embajador de Argentina en Brasil y ex vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli, también se subió a la pelea dentro del Frente de Todos. "Acá estoy. Soy el Daniel de siempre, con más fe y esperanza que nunca. Cuentan conmigo. Yo cuento con ustedes", escribió desde su cuenta oficial de Twitter. Y frente algunas respuestas en forma de apoyo, contestó con agradecimientos.

El dirigente político, en una extensa carta, repasó su trabajo en el país vecino y el crecimiento que atravesó a la relación con Brasil desde el inicio de la gestión. Allí llamó a dar debates "de frente, con respeto y firmeza" como lo hace desde 2015, cuando lanzó su candidatura nacional y resultó derrotado frente a Mauricio Macri. Aseguró sentirse "con fuerza y energía", estar comprometido y trabajar con su esencia para "conciliar, descomprimir y lograr acuerdos" para consolidar un crecimiento.

Horacio Rodríguez Larreta (Juntos por el Cambio)

El dirigente político y jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó su candidatura a presidente a través de un posteo en sus redes sociales. "Quiero ser presidente para que juntos terminemos con el odio y transformemos nuestro país para siempre", expresó. Luego de recorrer diferentes jurisdicciones del país sostuvo que se cruzó un límite y quiere decirle 'basta' a la grieta, ya que "solo se benefician los que la abrieron".

En esa línea, Rodríguez Larreta aseguró que "la grieta termina con la Argentina" si no se cambia a tiempo. "¿Estamos dispuestos a hacer las transformaciones que se necesitan? Yo sí. Quiero un país donde nos respetemos unos con los otros, un país donde igualar sea igualar para arriba, un país donde la educación sea intocable", manifestó. Tras concluir que sería "un honor" ser presidente, remarcó que la presidencia "tiene que ser el principio del camino de la gran transformación".

Patricia Bullrich (PRO)

Si bien la exministra de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, no hizo el acto oficial de lanzamiento, ya dio a entender en repetidas oportunidades que será precandidata a presidenta en la interna de Juntos por el Cambio. En septiembre pasado, tras dar una nota televisiva, afirmó: "Voy a ser precandidata a presidente en cualquier circunstancia". Y aseguró: "Que la gente se quede tranquila, que estamos unidos y vamos a ir juntos a las elecciones con más fuerza".

Ya en febrero de este año, la dirigente manifestó que no importan las intenciones que tenga el ex mandatario Macri de cara a las elecciones 2023: "A mí no me baja nadie". Y si bien se mantiene firme, señaló: “Hay que lucharla hasta el último día, hay que trabajarlo todos los días; estoy convencida que tengo el carácter para gobernar el país, pero no estoy convencida que voy a ganar porque no me la creo nunca”.

María Eugenia Vidal (PRO)

La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y actual diputada, María Eugenia Vidal, quiere mostrarse como opción en la fuerte interna que protagonizan hace tiempo Bullrich y Larreta. Aseguró que quiere ser presidenta y advirtió que "no integraría una fórmula" junto al expresidente Macri. "Mi vocación en el próximo paso, de lo que quiero aportarle a la argentina es ser presidenta y si no soy candidata o no soy presidenta acompañaré a quien lo sea porque la argentina necesita un equipo grande de gente", manifestó.

Más allá de esto, hace unos días, confirmó que bajaría su candidatura si el máximo referente de Cambiemos se presenta como opción en los comicios. "Yo todavía no me lancé, ya dije que contra Macri no compito si decide ser candidato. Si yo decido ser candidata y finalmente me lanzo, será contra Larreta y Patricia", aclaró.

Juan Grabois (Frente Patria Grande)

El líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y Patria Grande, Juan Grabois, ratifico de manera pública, su intención de competir en la interna del Frente de Todos. "El año que viene (por 2024), no quiero tener a otro mediocre, otro tibio, otro cobarde, que no haga los cambios que tiene que hacer. No lo acepto. Soy candidato y espero que se anoten otros", lanzó de forma crítica. En esa línea defendió su idea de salario universal y recalcó que los planes "son parte del ingreso de gente que ya trabaja".

Durante las primeras de marzo, confirmó su candidatura en redes sociales junto a la pregunta "¿Quién se suma?" y bajo el lema de "Argentina Humana". Desde enero, habían aparecido afiches sin firmas con la consigna “Juan XXIII. Grabois presidente” en distintas ciudades de Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, La Rioja, Jujuy, Formosa, Mendoza, interior de la Provincia de Buenos Aires, distritos del conurbano y también la Ciudad de Buenos Aires.

Claudio Lozano (Unidad Popular)

El exdirector del Banco Nación, Claudio Lozano, anunció hace una semana su precandidatura a presidente en las PASO del Frente de Todos, con el aval de los referentes de Unidad Popular en las 18 provincias donde el partido tiene representación. "Esta candidatura es un aporte para gestar al interior del Frente una corriente emancipatoria. No podemos ser una variante más del ajuste, frente al ajuste salvaje de JxC y los libertarios. Tenemos que encarnar la posibilidad de un proyecto emancipatorio", manifestó.

Guillermo Moreno (Principios y Valores)

El dirigente peronista y exsecretario de Comercio Interior durante la gestión de CFK, Guillermo Moreno, lanzó su candidatura a presidente en noviembre pasado al compartir un video -bajo el lema "Hagamos Argentina grande otra vez", emulando la frase popular de Donald Trump- en las redes sociales del espacio político que actualmente conduce.

Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal)

El exsenador y auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, confirmó el pasado 2 de marzo su precandidatura a presidente en las elecciones del 2023. "Ratifico mi voluntad de participar en las PASO. Quiero ser Presidente porqué sé que tenemos destino como país. Una Argentina grande es posible", expresó desde su cuenta oficial de Twitter.

"Valoro el compromiso de Miguel Ángel y la responsabilidad que mostró siempre para defender sus ideas. Sé que sueña con una Argentina conectada al mundo para crear oportunidades reales", manifestó el expresidente Macri mostrando su apoyo.

Elisa Carrió (Coalición Cívica)

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aseguró el pasado 8 de febrero que será candidata a presidente en las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de Juntos por el Cambio en representación de su partido. "Pretendo que haya una gran oferta electoral en materia presidencial, de gobernadores y unidad para las listas de legisladores", manifestó en diálogo con Radio Mitre.

En esa misma línea, la histórica dirigente política aseguró: "Yo soy candidata para garantizar la unidad, no pretendo ganar, pretendo que no haya un debate a muerte en Juntos por el Cambio".

Gerardo Morales (UCR)

Además de Rodríguez Larreta, Bullrich, Carrió y Vidal, y a la espera de lo que ocurrirá con Mauricio Macri, el gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, confirmó que será parte de la interna y se postulará como candidato presidencial en JxC. "A fines de febrero o principios de marzo me voy a estar presentando porque voy a ser candidato a presidente. Me gusta el clima y la energía que hay de la construcción de un proyecto para que gobierne una coalición con un programa común", sostuvo.

Javier Milei (La Libertad Avanza)

El líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, es el máximo candidato y referente de los libertarios en la carrera presidencial. Hace varias semanas comenzó su campaña en la Costa Atlántica y seguirá su paso por las demás provincias, apoyando a los candidatos a gobernador de su espacio.

"Dicen que soy peligroso. Soy peligroso para los chorros del sistema, porque conmigo se acaba la joda de los políticos ricos y la gente pobre, y vamos a hacer un país que sea potencia. Estamos frente a un cambio de época. Se terminó la Argentina de los políticos que empobrecen a la gente de laburo", lanzó en uno de sus últimos actos.

Myriam Bregman (PTS)

La diputada nacional de Izquierda Myriam Bregman, acompañada en la fórmula por su par Nicolás del Caño, ya anunciaron su candidatura durante el año pasado, representado al Partido de los Trabajadores por el Socialismo (PTS).

Gabriel Solano (PO)

El diputado en la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Solano, del Partido Obrero (PO) es otra de las posibilidades en el Frente de Izquierda. Acompañado por Romina del Plá, se enfrentarán en una interna con el PTS bajo la propuesta y el reclamo de mayor asistencia económica a los movimientos sociales.