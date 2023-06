Bullrich adelantó que buscará una alianza legislativa con Milei

A pesar de que la alianza electoral está completamente descartada, la precandidata afirmó que podría articular en el Congreso con el líder de la Libertad Avanza para aprobar un potencial paquete de reformas.

A horas del cierre de alianzas y en medio de la fuerte interna dentro de Juntos por el Cambio por la incorporación de Juan Schiaretti, Patricia Bullrich afirmó que si es elegida en las PASO buscará formar una alianza legislativa con Javier Milei. "Voy a poder articular con el bloque Libertad Avanza, y lograr aprobar las leyes principales que vamos a mandar al Congreso", remarcó en una extensa entrevista con la CNN.

Los precandidatos presidenciales, sobre todo Bullrich y Gerardo Morales, reforzaron en las últimas horas los cruces verbales y las acusaciones mutuas respecto a la posibilidad de que el gobernador de la provincia de Córdoba pudiera sumarse a la Juntos por el Cambio. En ese marco, Bullrich planteó que en caso de llegar a la Presidencia podría la aprobación de sus reformas con el aval del líder de la Libertad Avanza.

"Si soy candidata de Juntos por el Cambio, podré articular con diputados de distintas provincias y diputados de Libertad Avanza para lograr que las leyes principales que mandaremos al Congreso, que serán la arquitectura jurídica y le darán previsibilidad al país", analizó Bullrich.

Se refirió de esta forma a las reformas que impulsa desde su espacio y que representan para ella "un paquete de leyes muy contundente" que entre otras cosas irán hacia un "orden educativo" y la quita de impuestos recesivos y por lo cual le pedirá al gobierno que deje un presupuesto de base cero. "Estamos abiertos a que acompañen estas leyes y se discutan hasta cierto punto. A la nada no vamos, vamos hacia el cambio", insistió.

La alianza electoral con Milei está completamente descartada. De hecho, recientemente él aseguró que no tiene intenciones de negociar ningún tipo de acuerdo, sumado a que "estamos muy cerca del armado de las listas". No obstante, el diputado había hablado particularmente sobre Bullrich: "Tengo una buena relación con la señora [Patricia] Bullrich, y además le tengo aprecio, igual que al señor Mauricio Macri, pero parece que es muy tarde”, dijo el libertario en A24 la semana pasada.

También estaría fuera de discusión el ingreso de Schiaretti que tanta tensión generó en Juntos por el Cambio luego del intento frustrado de Horacio Rodríguez Larreta, otro de los competidores de Bullrich. En las últimas horas, quien cruzó duramente a la exministra de Seguridad fue Morales.

“Si Patricia baja un cambio y deja de desacreditar yo creo que va a ir por andariveles normales. Yo creo que se tiene que dar un debate de ideas, y si ella sigue alterada como está, se va a alterar la campaña”, aseguró durante un reportaje el gobernador de Jujuy y uno de los precandidatos presidenciales del radicalismo.



Por su parte, Bullrich le contestó que “lo último” que va a hacer es “bajar un cambio”. “Gerardo, lo último que voy a hacer es ‘bajar un cambio´. Ir a fondo es lo que nos define como espacio y lo que la sociedad nos demanda. O somos un cambio profundo de la mano de la gente o seguimos con los arreglos entre políticos y no somos nada”, respondió anoche la precandidata presidencial de PRO por Twitter.



Por la misma red social, Morales convocó a Bullrich a un “debate de ideas” sin “descalificaciones bravuconas”. “Estimada Patricia, me refiero a no escalar descalificaciones verbales”, aclaró el titular de la UCR.



“No voy a redoblar para ver quién tiene más coraje para afrontar lo que viene y tomar decisiones. Lo que hice, lo que tuve que afrontar, Milagro Sala y delincuentes que están presos y las decisiones de Gobierno para transformar mi provincia, hablan por mí”, agregó el mandatario jujeño.

Así y todo, en principio Juntos por el Cambio ya tendría las alianzas definidas y, en principio, mantendría a los mismos socios que en 2021, tal como contó El Destape. En la nómina figurarían el Partido Demócrata Progresista (PDP); el PRO; la UCR; la Coalición Cívica - ARI; Unión Popular Federal; el GEN ; el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID); Encuentro Republicano Federal de Pichetto y la Unión del Centro Democrático (UCEDÉ).