Elecciones 2023: broncas, candidaturas por lo bajo y antecedentes: el impacto de la decisión de Milei

El diputado nacional anunció que priorizará la contienda nacional y que solo apoyará a un puñado de candidatos provinciales.

Todos los cañones a la elección nacional y si los candidatos a gobernador quieren competir, que lo hagan sin la imagen del líder ni el sello del partido: así se sintetiza la orden que lanzó el miercoles el diputado nacional Javier Milei y La Libertad Avanza. Esta estrategia tiene desconfianzas que se expresan por lo bajo, pero a más viva voz en los dirigentes que ya abandonaron el barco libertario.

"La última vez que lo ví a Milei, el 15 de mayo en su casa, me dijo que (el armador nacional Carlos) Kikuchi ya garantizó armados en 23 de los 24 distritos. Yo le dije que eso no es posible, es algo que toma tiempo y que le estaba vendiendo un buzón", comentó a El Destape el ex concejal Carlos Maslatón, que fue uno de los primeros de alejarse del libertario a comienzos de 2022.

En disidencia con la decisión del economista de que su hermana Karina Milei y Kikuchi comanden el armado, Maslatón hizo públicas sus diferencias y pidió unas PASO que le fueron negadas. "Vieron los resultados en Neuquen, Río Negro y después levantaron los propios armado que hicieron", explicó el ex concejal, que definió su situación como la de un "mero votante".

Según sostuvo Maslatón, su idea era armar en todas las provincias y presentar en lista en cada una de ellas y desconfió de la orden de la estructura nacional. "Un dirigente provincial puede decir 'lo apoyo', pero después no hace un carajo", ejemplificó, para luego afirmar que con esta estrategia "no va a tener gente en la votación nacional".

En otras palabras: por qué un dirigente al que le bajaron el apoyo a su candidatura provincial, aceptaría sin chistar fiscalizar el día de la elección nacional. Maslatón opinó, además, que esta decisión es funcional al peronismo que gobierna Córdoba y a Unidos por Santa Fe en esos territorios.

"Necesitas estructura. La figura de Milei puede tener penetración, pero no podés armar sin el territorio. Hay dirigentes de provincias están yendo a Buenos Aires a pedir que revean esta situación. El entorno de Milei es chiquito y tienen un gran desconocimiento del político", confesaron a El Destape desde una de las jurisdicciones damnificadas el día en el que se anunció la prioridad de la campaña nacional.

Entre las provincias a las que la estructura nacional no apoyarán están Córdoba, Santa Fe, Jujuy, La Pampa y Misiones, mientras que Entre Ríos está en veremos.

Sin embargo, con sellos provinciales o sin la marca, hay candidatos a gobernadores que avanzan en sus postulaciones. En Córdoba, Milei retiró el apoyo al no tener candidatos potentes ni garantías de orden interno. Sin embargo, en horas previas al cierre de alianzas (medianoche del sábado), dos hombres que lo respaldaron, el empresario y titular del Partido Demócrata cordobés, Rodolfo Eiben, y el presidente del Partido Libertario, Agustín Spacessi, se perfilaban para ir por la gobernación.

En Santa Fe, la mediática Amalia Granata - que siempre tuvo sintonía con Milei, pero nunca terminó de cuajar en un acuerdo- buscará renovar su banca de diputada provincial con un sello provincial.

Salta no tendrá candidato de Milei. Fuentes que siguen de cerca la política salteña señalaron que el ex diputado nacional Alfredo Olmedo es número puesto para volver al Congreso con el repaldo del liberario en los comicios de octubre. Mientras tanto, para las elecciones provinciales del 14 de mayo, el hombre de campera amarilla prestó su partido Ahora Patria a una alianza Avancemos que incluye a sectores del kirchnerismo y lleva como candidato a gobernador al diputado nacional Emiliano Estrada, ex funcionario del ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro.

Desde la estructura nacional ya reconocían que había resquemores por la decisión. "No hay bronca. Es la decisión correcta", dijo un dirigente que apoya al referente libertario en una provincia a la que le retiraron el apoyo pero, a diferencia de otros pares suyos, no objetó la directriz dada desde la Ciudad de Buenos Aires.

Los tiempos electorales y el pulgar abajo de la estructura nacional dejó una situación cuasi cómica. En Misiones, la dirigente Ninfa Alvarenga trabajó por su candidatura a gobernadora con la chapa de Milei. Pero la Justicia Electoral provincial denunció irregularidades en la presentación de avales del partido Vida y Libertad.

La dirigente denunció una "proscripción" y anunció que renunciaba a su candidatura, al igual que otros en su lista. Sin embargo, la Justicia Electoral rechazó esas mismas dimisiones y su boleta participará de las elecciones provinciales.

"Esto es un feudo, señores. No voten a la lista 644", dijo Alvarenga a través de su Twitter que, en contra de la decisión de la justicia, pero sin quedar en off side con la orden nacional libertaria, píde que no elijan su boleta.

"Numerosas veces descartó y negó a gran parte de sus dirigentes en el interior por supuestamente ser inútiles para conformar un armado nacional, reemplazándolos por otras personas para finalmente, y para sorpresa de nadie, no poder conformarlo", expresó el dirigente de Tucumán Vancis Roda, que había salido en respaldo de la presidenta del espacio Generación Libertaria, Mila Zurbriggen, que su sector abandonó La Libertad Avanza y denunció el intercambio de "favores sexuales" por cargos en la estructura libertaria,

Previo a salir en una entrevista, en la que iba a respaldar a Zurbriggen, Roda denunció que recibió amenazas de muerte. Ya había decidido dejar de respaldar a Milei, al igual que varios jóvenes liberales de Tucumán que repudiaron su alianza con su candidato a gobernador, el negacionista Ricardo Bussi.

"Siento que el respaldo de esa ala dura de Milei, de esas fuerzas de choque, está desmoronándose, porque saben que ya la sociedad los están mirando con preocupación y cautela, ahora saben que patotear una chica a la salida de un canal de televisión ya no es algo que pueda pasar desapercibido", señaló Roda, en referencia a un amedrentamiento denunciado por Zubbrigen tras su denuncia.

Milei se embarcó en su proyecto presidencial, tras su irrupción en el escenario político en la elección legislativa de 2021. Sin embargo, de esos comicios exitosos quedaron resquemores sobre la forma de construir del candidato que quiere aplicar un plan económico "motosierra" contra el estado.

"Nos denostaron. Le acerqué dos agrupaciones, La Alberdi y LiberAR y me pidió un armado en todo el país. En uno de sus llamados nocturnos, me dijo solo iba a participar en la Ciudad de Buenos Aires. Yo había comenzado el armado en Córdoba y La Rioja", recordó, en diálogo con este medio el dirigente Gastón Alberdi.

El sobrino pentanieto de Juan Bautista Alberdi, el liberal que Milei reivindica, recordó que en tiempos de las legislativas del 2021, el libertario le pidió bajar candidatos en Córdoba y La Rioja, en este último caso, para priorizar la aparición en las listas de Martín Menem, que este fin de semana competirá por la gobernación riojana. "Si dejas de garpe a los propios, que le queda al pueblo", lamentó.

Pese a todo esto, un puñado de dirigentes competirán con la venia de Milei. Al igual que de los derrotados Carlos Eguía (Neuquén) y Ariel Rivero (Río Negro), irán con la bendición Menem, Bussi, la pastora evangélica Andrea Almirón De Pauli (Tierra del Fuego) el empresario César Treffinger (Chubut) y quienes sean que encabecen las listas en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.