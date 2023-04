Elecciones 2023: la fuerza de Milei baja candidatos tras Neuquén y Río Negro

Los dos candidatos que apoyó el diputado nacional libertario en las primeras elecciones provinciales del año no superaron los diez puntos. Luego, bajó a su candidato a gobernador en La Pampa y a sus abanderados en Misiones y Corrientes.

El primer test electoral provincial de los candidatos a gobernador en representación del diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei terminó, tanto en Río Negro como en Neuquén, por debajo de los diez puntos. Si bien desde el entorno del libertario evaluaron que los resultados forman parte de comicios con lógicas provinciales, la estructura nacional decidió no presentar candidatos en jurisdicciones en las que no se garantizan una buena performance.

En Neuquén, el periodista Carlos Eguía logró apenas un 7,98%. Dos años antes y con el sello de la Coalición Cívica, el mismo candidato obtuvo casi 14 puntos en las legislativas de 2021. Por su parte, el intendente de Campo Grande, Ariel Rivero, cosechó un 9,17% en en Río Negro.

Como se señaló en El Destape, los últimos sondeos antes de los comicios provinciales dieron números, en el caso de Eguía, más altos, y en el de Rivero, más bajos. Por lo pronto, los libertarios obtuvieron cuatro bancas en la Legislatura de Neuquén, mientras que en la de Río Negro lograron dos escaños.

Desde el entorno de Milei, la lectura fue la de no nacionalizar los comicios patagónicos. En ese sentido, atribuyeron la derrota a las "lógicas provinciales" de las fuerzas que compitieron, puntualmente las que ganaron. "No se puede traspolar a lo nacional, salvo que el análisis sea que Juntos por el Cambio saca 6 puntos en la presidencial como en Neuquén o el peronismo 11 como saco (el candidato del Frente de Todos Alberto) Rioseco", explicaron a este medio.

Además, señalaron que en Neuquén "el 70 lo obtuvieron dos fuerzas provinciales", en referencia al espacio Comunidad del gobernador electo Rolando Figueroa y el Movimiento Popular Neuquino, mientras que "en Río Negro el 40" para el espacio del senador Alberto Weretilneck, que conjugó a sectores que en el orden nacional son adversarios, como La Cámpora y la Unión Cívica Radical.

Casi en simultaneo con las derrotas en Neuquén y Río Negro, la estructura nacional de Milei anunció que no presentarán candidatos en la elección a gobernador en Misiones ni lista en la legislativa de Corrientes. Semanas atrás ya se había anunciado que se omitirá presentar un representante en los comicios de La Pampa.

Estas determinaciones se enmarcan en el mandato de la estructura nacional de Milei, que estipuló un piso mínimo de diez puntos para los aspirantes a gobernador que quieran contar con el respaldo del economista que le promete dolarización al campo y al empresariado. Esto se da para no asociar una derrota al presidencial libertario, pero también, como posibilidad que dan la gran mayoría de los comicios provinciales, desdoblados de los nacionales. "No es bajar candidatos, porque nadie subió", se atajan.

Desde el entorno del libertario aclararon que no hay referentes puntuales en estas provincias, sino "mesas" de distintos grupos que apoyan a Milei. Más allá de esto, en el caso de Misiones la dirigente Ninfa Alvarenga denunció una "proscripción" por parte de la Justicia Electoral provincial en la presentación de avales del partido Vida y Libertad.

Alvarenga se promociona como presidenta del Partido Libertario de Misiones. Sin embargo, ese cargo también se lo arroga el dirigente Guillermo Orsat que denunció que Alvarenga "no perteneció ni pertenece" al espacio.

Por otra parte, la regla de los diez puntos está por cobrarse como víctima a la elección de Córdoba. Carlos Kikuchi, hombre de confianza de Milei y su hermana y jefa de campaña, Karina Milei, tuvo que salir en on the record a pedir "un trabajo coordinado entre los distintos sectores" libertarios en la provincia mediterránea para evaluar la presentación de un candidato.

La puja por el candidato a gobernador por la escudería Milei está entre el presidente del Partido Demócrata local, Rodolfo Eiben; el presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines de Córdoba (Fecac) y de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina, Gabriel Bornorini; y el presidente del Partido Libertario de Córdoba, Agustín Spacessi. Este último cobró notoriedad nacional tras golpear a un hombre en un incidente de tránsito.

Según algunos sondeos, Eiben no llegaba a los tres puntos. "No creo que tengamos candidato", confesó a El Destape una voz libertaria que sigue de cerca el armado nacional. Más allá de todas estas situaciones, otra fuente, del entorno de Milei, ratificó que la estrategia electoral en las provincias no tiene modificaciones.