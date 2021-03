El exsecretario de Comercio Guillermo Moreno sigue con su tono crítico contra el gobierno que comanda Alberto Fernández y lo acusó de "actuar mal". El dirigente peronista no considera que la gestión de Fernández represente los ideales del partido Justicialista y expresó que la vuelta del peronismo va a cambiar todo porque "el peronismo sabe lo que tiene que hacer".

Asimismo, se animó a marcar a sus posibles candidatos de cara a las elecciones: "Randazzo, ahí tenés uno. Chiche Duhalde, Graciela Camaño y a mí me encantaría Miguel Ángel Pichetto en la Capital. El todo es superior a las partes". "Y agregó: "El quinto... Se supone que está Moreno. Me presento, lógico".

Sobre este tema, Moreno destacó: "La posibilidad que tiene nuestro pueblo de recuperar la esperanza es en las elecciones cuando se den. Octubre, noviembre, diciembre... Cuando él decida. Que haya un rotundo triunfo del peronismo, ni del Frente de Todos ni del Frente del Cambio, no sé cómo se llaman ahora, los amarillos y los radicales". Y volvió a disparar: "Una vez que conocés a Macri es in-votable, igual que Alberto. Por eso viene el peronismo, esa es la fe que te da".

A su vez, el dirigente político volvió a la carga por el máximo mandatario: "Yo lo conozco a Alberto Fernández hace 30 años, a mí no me decepcionó, esto es él. Yo lo voté, tuve conducta partidaria. No dejaron armar las PASO, lo hicieron con una metodología muy especial. Hicieron un reglamento para que hubiera lista única. No estoy arrepentido de lo que voté, ¿a quién iba a votar?". Y criticó: "La doctrina le hubiese venido bárbaro para combatir el coronavirus. No es peronista, él dice que se motiva con los videos de Alfonsín".

Para cerrar, Moreno dio su opinión y expresó que, para él, "Cristina (Kirchner) eligió al peor" y que sin dudas, "se equivocó". Por último, otra vez contra Fernández, sentenció: "Esto se resuelve con el presidente pensando bien. Para eso, un fin de semana que deje de trabajar, le llevamos la colección completa de libros del General, empieza a leer y vemos qué pasa. Si empieza a pensar como un peronista... Es difícil que el chancho chifle. Si hace 40 años no es peronista, no va a serlo ahora".