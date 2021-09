Juan Grabois, sobre los anuncios pos PASO: "Que no hagan circo y sean cosas contundentes"

El referente del Patria Grande pidió medidas inmediatas y contundentes que cambien el rumbo de la Argentina.

El dirigente y militante popular Juan Grabois afirmó que en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) el pueblo dio un mensaje al gobierno nacional y pidió que haya cambios en el gabinete de ministros. Además, solicitó medidas contundentes.

"Nuestro pueblo le está dando la oportunidad de darse cuenta al gobierno que está yendo por el camino equivocado", afirmó y le apuntó al ministro de Economía: "Yo tuve algunas charlas con Martin Guzmán. Es un tipo inteligente, pero le falta calle y formación política".

En diálogo con FM Futuröck, Grabois aseguró: "A Santiago Cafiero lo respeto pero para mi el gabinete no funciona. Hay funcionarios que no funcionan, hay funcionarios que funcionan, pero fundamentalmente hay un nivel de descoordinación que se ordena con una figura de autoridad que corte el bacalao o un sistema horizontal que fluya, pero acá no funcionan ninguna de las dos cosas". Y sin pelos en la lengua, sostuvo que el gobierno fue desgastado por las políticas públicas mal implementadas y lanzó: "Cuando el pueblo pide sangre, alguna cabeza tiene que rodar hermano, yo no sé quién, esa es una decisión que tiene que tomar el presidente".

Con respecto a las políticas que deben tomarse luego de las elecciones, el dirigente solicitó "que no haga un circo, que anuncien cosas que sean contundentes y que después se cumplan". Luego hizo un diagnóstico de la gestión: "hay improvisación, liviandad y falta de conducción en los lineamientos de la gestión".

También criticó el manejo educativo del Gobierno durante la pandemia y remarcó que hubo un mal abordaje: "Los protocolos están hechos por alguien que nunca pisó un aula de una escuela pública y eso generó bronca".

Aclaró, además, que eligió no hablar en esta última etapa previa a las elecciones, pero considera aun que el Frente de Todos sigue siendo la mejor opción electoral. "Máximo y yo coincidimos en que había que hacer PASO en el Frente de Todos porque es obvio que no pensamos todos igual", aseguró Grabois.

El militante apuntó contra el ministro de Economía, Martín Guzmán, por las "políticas económicas casi ortodoxa y casi neoliberal" que viene llevando adelante desde el comienzo de la gestión. "Le falta calle y eso lo conseguís yendo a los barrios y también leyendo la historia del vínculo entre tu país y los fondos acreedores", enfatizó.

Grabois opinó que muchos funcionarios tienen una perspectivas limitada debido a que están rodeados de Gendarmes dentro de una oficina sin tener contacto con los comerciantes y los vecinos. Sostuvo que las decisiones que se tomaron no se basaron "ni en la calle, ni en la ciencia".