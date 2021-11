Jorge Ferraresi: "Si hubiésemos tenido 60 días más, dábamos vuelta la elección"

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi se refirió al último fin de semana y de cómo varió la agenda del Gobierno. Además sostuvo que puede haber una PASO en 2023 en el Frente de Todos.

Un par de días después de las elecciones legislativas, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi se refirió al último fin de semana y lo que significó la levantada en la elección y aseguró: "Si hubiésemos tenido 60 días más sentíamos que la elección la ganábamos”.

En este sentido, Ferraresi añadió: "Levantar en la provincia casi 700 mil votos fue un gran desafío. Hubo un trabajo territorial muy fuerte para dar vuelta o acortar diferencias". En declaraciones al programa Maldita Suerte del Destape Radio, el funcionario dio su parecer con respecto a quien salió ganando en estas elecciones: “Nosotros evidentemente veníamos en una curva descendente, ahora se quebró lo descendente y empezó a ascender".

Por otro lado, hizo hincapié en lo que significó la modificación de la agenda del gobierno y dijo: “Hubo un trabajo territorial muy fuerte para dar vuelta o acortar diferencias. Hemos empezado un camino ascendente, soy optimista de acá en adelante” y afirmo que “El gran triunfo de estas elecciones es de la militancia” Sobre el reclamo de la oposición sobre que no recibieron ningún llamado del oficialismo por el triunfo declaro: “Cuando gané en Avellaneda no me llamó el candidato opositor” y. además, agregó que para las próximas elecciones "estaría bueno que haya PASO en el 2023".

Apoyo a las PASO

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, dialogó con Roberto Navarro en El Destape Radio sobre los resultados de las legislativas en su provincia, en la que el oficialismo duplicó la cantidad de votos de Juntos por el Cambio, y se sumó a la idea del Presidente, Alberto Fernández, de encarar unas PASO en 2023 para que las presidenciales incluyan a referentes de todo el peronismo.

"Tuvimos un apoyo muy importante de la sociedad riojana a pesar de que se haya querido transmitir que en la provincia había conflictos sociales por una actitud reprochable de una intendenta radical", reflexionó Ricardo Quintela en referencia al conflicto desatado por la intendenta Inés Brizuela Y Doria que no funcionó como esperaba la oposición dado que el Frente de Todos se impuso con más del 56% de los votos en La Rioja.