Los autodenominados libertarios crearon un frente electoral llamado "Juntos" para disputar las elecciones de 2021 de forma agrupada y evitar que las fracciones partidarias les quiten votos. Es una mala noticia para Cambiemos que podría perder parte de su ala dura que simpatiza con las ideas de José Luis Espert y Javier Milei mientras se debate en una feroz interna de radicales y macristas.

Además de Espert y Milei se suman a la alianza electoral, el ex ministro de Economía Ricardo López Murphy. Entre los partidos que integran la alianza están el Partido Autonomista Nacional (PAN), el Partido Demócrata y la Ucedé hasta Republicanos Unidos, el Partido Liberal Republicano, Avanza Libertad y Valores.

"El sistema político está colapsado. Necesitamos plantarnos con firmeza pero también con independencia para avanzar antes de que destruyan todo", expresó Espert, quien fue candidato a presidente en las elecciones de 2019.

Según se informó en un comunicado con referencia a las elecciones de 2021, el nuevo frente busca "levantar la bandera del federalismo republicano y salir del círculo vicioso bipartidista que conduce una y otra vez al fracaso".

"La gente nos pide que vayamos juntos para hacer frente a este monopolio de poder y corrupción. Trabajamos para ser la tercera fuerza política y representar a los ciudadanos en el Congreso", sostuvo, por su parte, la exdiputada Cynthia Hotton durante un encuentro realizado en el barrio de Belgrano y del que algunos participaron de forma presencial y otros a través de la aplicación Zoom.

El espacio que busca ganar bancas legislativas en las elecciones de 2021 hará su presentación formal el 16 de marzo. Está integrado por José Romero Feris, Agustín Etchebarne, Carlos Balter, Alejandro Fargosi, Fausto Spotorno, Yamil Santoro y Guillermo MacLoughlin, entre otros,

Se calienta la interna en Juntos por el Cambio

El domingo se celebrarán las internas del radicalismo en Córdoba, en medio de un panorama que ya se plantea caliente entre el sector de Martín Lousteau y el de Mario Negri, camino a las que se realizarán el 21 del mismo mes en la Ciudad y provincia de Buenos Aires. En las últimas horas ambos dirigentes se tiraron con chicanas que fueron desde la “comodidad radical” criticada por el senador de Cambiemos hasta el recordatorio de su paso por el gobierno de Cristina Kirchner, argumento que esgrimió el titular del bloque UCR en la Cámara de Diputados. En la vereda del PRO las cosas tampoco están calmas. Tras el mensaje de Alberto Fernández en el Congreso de la Nación, aseguran que todo el espacio se volcó hacia un discurso más combativo de cara a las elecciones 2021, incluso por parte de Horacio Rodríguez Larreta, con aspiraciones nacionales para el 2023 frente a la construcción de Patricia Bullrich en toda la Argentina.

“Muchas veces el propio partido radical está cómodo en no disputar la gestión, se ha vuelto un partido cómodo. Dentro de la coalición se describe como la columna vertebral porque tiene dirigentes en todos lados. No quiere ser la cabeza y no quiere ser el corazón”, dijo Lousteau esta semana. El ex contrincante de Larreta en la Ciudad lanzó que “para liderar hay que estar dispuesto a pasar de la comodidad de lo legislativo, de la superestructura a la comodidad de disputar para ganar y gestionar. Muchas veces eso se perdió”.