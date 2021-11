El reto de Clarín al macrismo por la remontada del Frente de Todos: "Menos egos"

La remontada del gobierno de Alberto Fernández en los números en las elecciones intermedias definitivas a nivel nacional con relación a las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) hizo que la oposición y que Clarín se pusieran un poco nerviosos. Al menos así lo demostró el "reto" del diario ultraopositor hacia Juntos por el Cambio, la fuerza que lidera Mauricio Macri junto a Horacio Rodríguez Larreta.

En uno de los primeros artículos de opinión habituales que suele publicar en los días posteriores a los comicios por la mañana, el día después de la elección Clarín publicó un artículo del periodista Fernando González, quien le llamó la atención al macrismo con un contundente mensaje.

Clarín retó a Juntos por la remontada del gobierno en las elecciones legislativas 2021

El artículo de opinión de González fue titulado "Menos egos y más coalición, la lección para Juntos por el Cambio". Además, en la bajada eligió dejar otro mensaje muy contundente: "La oposición tiene varios presidenciables. Pero debe construir una alternativa más sólida que la que fracasó en 2019".

Para graficar lo que quiso expresar, el periodista eligió una foto con los principales dirigentes macristas de la Ciudad de Buenos Aires en los festejos que tuvieron lugar en el búnker: María Eugenia Vidal, Martín Tetaz, Macri, Paula Oliveto, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lousteau y Ricardo López Murphy.

Además, durante el desarrollo de la nota, González tuvo expresiones muy duras contra Juntos por el Cambio, entre las que se destacan varias, como por ejemplo: "El bajón de una diferencia de más de cuatro puntos en septiembre a una de menos de dos este domingo deslució un poco el éxito del enroque entre el candidato inventado en la provincia por Larreta y Vidal".

"Todos ellos saben, de Larreta y Bullrich a todos los radicales con aspiraciones, que Macri no ha enterrado sus intenciones de ser reivindicado", añadió el comunicador que ya es un símbolo del Grupo Clarín. Y profundizó: "Lo que ha quedado en claro para la coalición es que Macri, con su imagen negativa alta y muy cerca de la que tienen Cristina y el Presidente, reclama un papel en Juntos por el Cambio. El tiempo y las circunstancias del país de las sorpresas dirán si ese rol es protagónico o de acompañamiento. ´No quiero que nadie me jubile antes de tiempo´ les ha dicho Macri a algunos de los dirigentes que pretenden convertirse pronto en sus herederos políticos".

Sobre el cierre de la columna, sentenció con un mensaje para la oposición: "Tienen el tiempo suficiente para aprender a administrar mejor sus egos. Para diseñar planes, armar gabinetes fantasmas e intentar ubicarse a la altura de varias generaciones que sólo han visto crecer la inflación, la pobreza y el deterioro imparable de sus existencias".

En qué provincias el Frente de Todos dio vuelta la elección

En Tierra del Fuego, el Frente de Todos dio vuelta la elección en relación a los resultados obtenidos durante las PASO y dejó al macrismo en segundo lugar. Del 32,96% de los votos para diputados, pasó al 39,67%, con un incremento de casi el 7%; mientras que la oposición pasó del 36,45% al 28,92%, con más del 7% en desventaja.

Otra provincia que eligió representantes para la cámara baja es Chaco, en donde el Frente de Todos se queda con otra victoria con el 96,35% del escrutinio provisional completado. El oficialismo alcanza el 44,13% de los votos, mientras que el macrismo el 42,2%. En las PASO, Juntos se había impuesto por casi 10 puntos, con el 44%.

Por si fuese poco, en Buenos Aires achicó muchísimo la desventaja con respecto al 12 de septiembre: mientras que antes había caído por casi 5 puntos, ahora lo hizo por menos de 1.3.