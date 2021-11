Elecciones 2021: Macri festejó en el bunker, dinamitó el diálogo con el gobierno y habló de "transición"

El ex presidente rechazó la posibilidad de mantener un diálogo con el Gobierno Nacional para llegar a un acuerdo e impulsar el crecimiento de Argentina. Qué dijo.

Mauricio Macri demostró su rechazo a un posible diálogo de la oposición con el Gobierno Nacional. Después de darse a conocer los resultados de las elecciones legislativas, el ex presidente dio una entrevista con LN+ y dejó en claro que no está de acuerdo con que su espacio tenga un encuentro con el oficialismo para debatir e impulsar el desarrollo del país en estos próximos años.

"Suena más un oportunismo, porque en el mismo discurso que le echa la culpa a Juntos por el Cambio de lo que está pasando en Argentina y llamarte a dialogar no parece la mejor manera de invitarte", sostuvo Macri en diálogo con LN+. Sobre este tema, se preguntó: "¿Quién hace este llamado? ¿Es un llamado del presidente con el apoyo de la vicepresidenta, de La Cámpora, de Massa?", dijo el ex presidente, que había hecho del "diálogo" un lugar común en sus discursos cuando era oficialismo.

Después de conocer los primeros resultados de las elecciones generales, en donde Juntos salió beneficiado por cantidad de votos, Macri marcó que a partir de hoy comienza "una nueva era" . Una vez más, el ex mandatario habló de una "transición": "Es un comienzo que requiere una transición porque quedan dos años del gobierno de ellos donde todavía seguimos sin plan y sin rumbo". El gobierno de Macri estuvo en jaque tras las PASO y una nueva corrida cambiaria, y pudo llegar a las elecciones generales del 2019 gracias a la colaboración del virtual presidente electo de entonces, Alberto Fernández.

En este sentido, Macri sostuvo que desde su espacio deben ser "muy responsables, serios y constructivos como lo hemos sido siempre" para "ayudar a minimizar los daños". "Hay una energía única que es la esperanza para sostener el sufrimiento pero la realidad es que todos la estamos pasando mal ante el fallido del gobierno", agregó y destacó que la gestión de Alberto Fernández se equivocó en "la defensa de la seguridad, el cuidado de la pandemia, el desarrollo de la economía y el empleo".

Según Macri, "hoy nace una nueva oportunidad en Argentina" y consideró que "lo que no tenemos que hacer es repetir los mismos errores". "Las canas tienen que ver con las complejidades que me tocaron asumir en el 2015 y que entiendo que hoy se han agravado con este Gobierno", agregó el ex mandatario y deseó: "Esperemos que intenten en algo corregir el rumbo. Cuando uno los escucha da la sensación de que lo más posible es que quieran insistir con sus políticas equivocadas".

El periodista de LN+, Alfredo Leuco, le consultó cómo piensa que afrontó la vicepresidenta Cristina Kirchner esta elección.y Macri contestó: "Ella ha perdido el contacto con la realidad hace tiempo y a su entorno le pasa lo mismo. Seguramente este resultado le va a profundizar este problema". "El 'ah pero Macri' queda claro que no ha funcionado", cerró.

Macri, sobre su candidatura presidencial

Al consultarle sobre la posibilidad de ser candidato a presidente, Mauricio Macri respondió: "Como hombre libre que soy no me gusta que me digan qué tengo que ser o no tengo que ser. Me he concentrado desde la responsabilidad de que estemos acá todos unidos desde el respeto y compromiso con la gente". "Intentando además de darle espacio a todos aquellos que tienen vocación por gobernar", agregó el líder de Juntos.

"No hay salvadores ni iluminados, se necesita un conjunto de dirigentes maduros que estén a la altura de la madurez que ha adquirido el pueblo argentino", cerró.