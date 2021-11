La confesión de Sergio Lapegüe que perjudica a Clarín: "Se lo voy a contar a la gente"

El presentador compartió una inesperada noticia que podría alejarlo de TN y dejó atónitos a todos.

Sergio Lapegüe se expresó sobre una gran incertidumbre que vive respecto a su futuro laboral y dejó algunas indirectas que pondrían en jaque su estadía en el canal del Grupo Clarín, TN. El periodista se refirió a sus pasiones vocacionales y aseguró que abandonará un trabajo que tiene una gran llegada al público.

“Yo creo que voy a morir siendo periodista, amo este laburo, amo estar en contacto con la gente, amo contar las noticias y generar también buena onda en la gente, ese es mi gran desafío, y yo creo que lo estamos logrando, porque a la mañana con Tempraneros hacemos el noticiero más visto de la Argentina”, comenzó su descargo el conductor de televisión, antes de hacer referencia a su inesperada noticia.

“La radio mía que es La 100 es pura buena onda, por eso vamos primeros, somos el programa más escuchado de radio en FM por las tardes”, sumó Lapegüe, en diálogo con Primicias Ya, y luego hizo directa alusión a una decisión que tiene tomada: “Sí bajaría el nivel de trabajo, ya te lo anticipo, el año que viene voy a trabajar menos, yo ya sé lo que voy a dejar pero no te lo puedo decir a vos todavía”.

El periodista siguió y aseguró que pronto hará pública la decisión que tomó: “Ya lo voy a anticipar y se lo voy a contar a la gente. Por ahora no puedo decirlo pero sí voy a dejar. No se puede vivir haciendo 10 horas de aire todos los días, la cabeza llega un momento que no te da. Estoy muy cansado, tengo 57 años, quiero dedicarme a mi familia, mis amigos, agarrar un poquito más la guitarra, eso es lo que me gusta”.

Sergio Lapegüe sobre la fama y el estrellato

El presentador dejó en claro que no le está interesado en ser la cara de un canal durante horas y horas por día y que quiere dedicarse de lleno a su vida personal. “Yo no quiero ser más famoso, estoy feliz con lo que soy, quiero seguir disfrutando a mi familia, ayer quisimos hacer una tirolesas con mi mujer y empecé a tener dolores en las piernas, es un anticipo de decir que ya no tengo edad como para hacer esas cosas. Tengo una edad para tomar una determinación sana que es la de dejar algo, trabajar un poco menos, seguir haciendo el periodismo, mis cosas, pero dejar algo de lo que estoy haciendo”.