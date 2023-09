Ricardo Quintela: "Hay un Estado presente que cree y apuesta por las y los jóvenes profesionales"

El gobierno de La Rioja entregó los primeros créditos de un total de 650 solicitudes. Los préstamos tienen una tasa fija del 40% y en pesos.

Se realizó el acto de firma de los 35 primeros créditos otorgados a jóvenes profesionales que fueron anunciados por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en consonancia con las medidas adoptadas a nivel nacional por el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa.

Se trata de los primeros créditos sobre un total de más de 650 solicitudes que Fogaplar recibió hasta el momento. Los créditos se solicitan de manera on line y luego de corroborados los datos y la información requerida a cada postulante, se los convoca para la firma del crédito.

Los créditos tienen una tasa de interés del 40% ya que está subsidiada por el Estado provincial y es un porcentaje que está muy por debajo del valor de mercado. Las tasas son fijas y en pesos y además se cuenta con un período de gracia de tres meses.

Tras la firma de los créditos, Quintela sostuvo que esta medida se dispuso para asistir a este sector en particular. "La idea es facilitar la situación muy difícil que está atravesando el país ya que hay muchas personas que se reciben y no tienen la posibilidad de equiparse, de tener una computadora, o un escritorio, o donde desarrollar sus tareas", dijo el mandatario.

El gobernador resaltó que Fogaplar será la entidad que garantizará los créditos y destacó la tasa de interés subsidiada por el Estado. "Hoy las tasas están altísimas y a mucha gente se le hace imposible obtener un crédito. La Provincia va a subsidiar gran parte de la tasa y otro aspecto que también buscábamos con estos créditos es que el trámite para solicitarlos sea ágil, que no sea necesario llenar tantos papeleo", indicó. "Hay un Estado presente que cree y apuesta por las y los jóvenes profesionales", enfatizó.

En tanto, el ministro de Trabajo, Empleo e Industria, Federico Bazán, recordó que esta línea de créditos forma parte del paquete de medidas que semanas atrás anunció el gobernador Quintela para el sector privado y en particular para los jóvenes profesionales.

Bazán sostuvo que esta línea crediticia "es una inversión muy importante del Estado provincial para darle soporte, en un momento complejo de la economía, a estos jóvenes profesionales y que hoy se esfuerzan mucho trabajando para crecer, formar su familia y para superarse profesionalmente".

El ministro subrayó que estos créditos "son de fácil acceso" y resaltó que "en muchos casos este es el primer crédito para muchos chicos ya que por no tener antecedentes en el sistema financiero no podían acceder al crédito", sostuvo.

La palabra de los jóvenes

"Soy licenciada en Administración, pero me dedico a la parte de análisis de datos. Para realizar mi trabajo necesito una computadora por lo que solicité el crédito para poder actualizarme y conseguir una computadora con más capacidad de memoria, más veloz. Me sorprendió la rapidez la manera de solicitar el crédito. Cargué la información requerida, me llamaron y vine a firmar y todo en menos de una semana. Las condiciones son únicas porque actualmente en el mercado es imposible conseguir una tasa del 40% y es muy importante que puedan acceder personas que no tienen recibo de sueldo pero que son monotributistas o autónomos", comentó la beneficiaria Juliana Quinteros.

En tanto, Alfredo Quijano, contador público también destacó la rapidez con la que se puede acceder a los créditos. "Es muy positiva la manera de acceder a estos créditos. El primer día que se lanzó la línea de créditos, me inscribí y cargué toda la documentación y al otro día ya me estaba llamando el equipo comercial para confirmarme que había sido aceptado", expresó.

Por último, Melisa González, trabajadores social, también contó su experiencia. "Fue muy importante para mí la decisión de pedir un crédito ya que mi trabajo es territorial, voy a cada uno de los domicilios en Capital y en el interior. Y por eso tener un medio de movilidad es una herramienta indispensable para mi quehacer laboral. Trabajo hace mucho tiempo y nunca había podido acceder a un crédito por el tema de los papeles que se requieren y que muchas veces no los tenemos por nuestra condicion de precarizados. Fue muy rápido y ágil el trámite", afirmó.