El futuro ministro del Interior Diego Santilli recibirá el lunes al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. Al igual que con otros jefes provinciales, se espera que en la reunión se analice el tratamiento del Presupuesto 2026 en el Congreso.

Según informó el portal CBA24, la reunión entre el ex diputado del PRO y Llaryora será a solas. Ese mismo día, Santilli también se reunirá con los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego, y de Salta, Gustavo Sáenz.

Además del cálculo de gastos y recursos para el ejercicio entrante, se estima que los mandatarios le que se plantearán a Santilli la necesidad de mayor presupuesto para sus provincias.

Santilli ya se mueve como ministro de Interior: recibió junto a Adorni a Torres y Jalil

Santilli y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibieron el viernes a los gobernadores Ignacio Torres y Raúl Jalil, de Chubut y Catamarca respectivamente, en la Casa Rosada. Los funcionarios y los mandatarios provinciales abordaron el tratamiento del Presupuesto 2026, que se debatirá después del recambio legislativo de diciembre.

Según se informó desde las inmediaciones del futuro titular de Interior, "durante el encuentro, los mandatarios provinciales presentaron sus agendas y se destacó la importancia de avanzar en el Presupuesto 2026 y los cambios estructurales que necesita nuestro país: modernizacion laboral, reforma tributaria y nuevo código penal".

Tras el encuentro, Torres confirmó que se abordó la necesidad de que se apruebe el Presupuesto 2026 para tener “mayor previsibilidad”, a la vez que aclaró que los proyectos de reforma laboral y tributaria “no están y lo importante es ver la letra fina”.

Con casi media hora de retraso, el mandatario chubutense arribó a cerca de las 15.30 a la Casa Rosada. Según publicó en su cuenta de X, Torres y los funcionarios dialogaron "para seguir avanzando en el compromiso de eliminar las retenciones al petróleo en Chubut", sobre el Presupuesto 2026 y "la ejecución de obras de infraestructura prioritarias, objetivos centrales para lograr la previsibilidad y el desarrollo que nuestra provincia y el país necesitan".

En cuanto a la reunión con Jalil, fuentes cercanas al mandatario catamarqueño señalaron a El Destape que en el encuentro se pasó revista al estado de "obras importante para Catamarca, el traspaso de la empresa YMAD (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio), la situación de empresas textiles catamarqueñas, el presupuesto 2026 y la modernización laboral".

Consultado sobre si los funcionarios pidieron apoyo al gobernador para que respalde el cálculo de gastos e ingresos del ejercicio entrante, fuentes catamarqueñas señalaron que "solo charlaron sobre la importancia de que el país tenga un presupuesto actualizado".