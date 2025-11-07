El futuro ministro de Interior Diego Santilli y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibieron a los gobernadores Ignacio Torres y Raúl Jalil, de Chubut y Catamarca respectivamente, en la Casa Rosada. Los funcionarios y los mandatarios provinciales abordaron el tratamiento del Presupuesto 2026, que se debatirá después del recambio legislativo de diciembre.

Según se informó desde las inmediaciones del futuro titular de Interior, "durante el encuentro, los mandatarios provinciales presentaron sus agendas y se destacó la importancia de avanzar en el Presupuesto 2026 y los cambios estructurales que necesita nuestro país: modernizacion laboral, reforma tributaria y nuevo código penal".

Tras el encuentro, Torres confirmó que se abordó la necesidad de que se apruebe el Presupuesto 2026 para tener “mayor previsibilidad”, a la vez que aclaró que los proyectos de reforma laboral y tributaria “no están y lo importante es ver la letra fina”.

Con casi media hora de retraso, el mandatario chubutense arribó a cerca de las 15.30 a la Casa Rosada. Según publicó en su cuenta de X, Torres y los funcionarios dialogaron "para seguir avanzando en el compromiso de eliminar las retenciones al petróleo en Chubut", sobre el Presupuesto 2026 y "la ejecución de obras de infraestructura prioritarias, objetivos centrales para lograr la previsibilidad y el desarrollo que nuestra provincia y el país necesitan".

"Estamos convencidos de que, en esta nueva etapa, la Argentina tiene una oportunidad única de consolidar acuerdos a mediano y largo plazo que permitan avanzar en las reformas estructurales necesarias para generar trabajo, atraer inversiones y construir un futuro mejor para todos los argentinos", acotó.

En cuanto a la reunión con Jalil, fuentes cercanas al mandatario catamarqueño señalaron a El Destape que en el encuentro se pasó revista al estado de "obras importante para Catamarca, el traspaso de la empresa YMAD (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio), la situación de empresas textiles catamarqueñas, el presupuesto 2026 y la modernización laboral".

Jalil controla dos senadores y cuatro diputados y en otras votaciones, como con la ley Bases, acompañó al gobierno nacional. Consultado sobre si los funcionarios pidieron apoyo al gobernador para que respalde el cálculo de gastos e ingresos del ejercicio entrante, fuentes catamarqueñas señalaron que "solo charlaron sobre la importancia de que el país tenga un presupuesto actualizado".

Por la tarde, Santilli presentó al titular de la Cámara baja, Martín Menem su renuncia a la banca que obtuvo con el PRO en 2021, para poder asumir como ministro del Interior. Distinto es el caso de Adorni, al que el presidente Javier Milei ya le tomó juramento esta semana antes de partir a Estados Unidos.

“Agradezco la oportunidad de haber servido a la ciudadanía y de haber formado parte de este cuerpo legislativo”, expresó en la nota Santilli, que reemplazará en Interior a Lisandro Catalán. En reemplazo del futuro ministro de Interior debería asumir Nelson Marino, dirigente del PRO de La Plata, que formaba parte de la lista de Juntos por el Cambio de 2021. Sin embargo, la intención del oficialismo es que no haya ninguna sesión hasta el recambio legislativo.