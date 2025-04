Teresa García: "Cristina no va a estar encarcelada"

La senadora provincial bonaerense de Unión por la Patria (UP) Teresa García aseguró que la puesta en la agenda mediática del caso Vialidad "tiene que ver con la hecatombe económica" que está atravesando la Argentina. En diálogo con El Destape 1070, opinó que la presidenta del PJ, Cristina Kirchner, "no va a estar encarcelada".

Este lunes, la expresidenta de la Nación presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la causa Vialidad. Además, recusó al juez Manuel García-Mansilla, nombrado por decreto por el presidente Javier Milei.

Para Teresa García, "el fallo de la Corte" tiene que ver con "la hecatombe económica" que generaron las medidas de Milei. "Me parece que tiene que ver con diferir atención de lo grave que estamos pasando en este momento", explicó e insistió: "Esa es la intención del Gobierno nacional, que le sugiera a la Corte que tome determinadas decisiones

"Yo quiero aclarar: Cristina no tiene miedo a ninguna de las decisiones de la Corte, ya lo dijo públicamente cuando no fue candidata, no va a ser rehén de nada", señaló. Además, la senadora provincial expresó: "No va a estar encarcelada Cristina".

Además, con ironía, marcó la "casualidad" de que la causa vialidad retome la agenda "en la misma semana en que también se discuten los pliegos". "Me parece todo tan raro en este momento, de esta manera, pero en ningún momento Cristina va a estar encarcelada", remarcó.

Más críticas a la Corte, con foco en García-Mansilla

Más temprano este lunes, el fiscal Félix Crous habló en El Destape 1070 y, al igual que CFK, cuestionó la designación de García-Mansilla para la Corte Suprema. "El nombramiento de García-Mansilla degradó las condiciones generales de la Justicia argentina", declaró Crous.

Asimismo, aseguró que estas polémicas decisiones vinculadas a la Justicia, de las que ya hubo varias desde que Milei es Presidente, "están dañando el sistema democrático".