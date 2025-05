Talerico, sobre el nuevo blanqueo: "No habrá gran impacto"

María Eugenia Talerico.

La abogada María Eugenia Talerico, ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), dialogó con en El Destape 1070 donde opinó sobre el nuevo régimen simplificado de blanqueo de capitales anunciado por el Gobierno de Javier Milei. Talerico analizó el alcance real de las medidas y advirtió que el impacto "no sería el que nos podemos imaginar".

"Esta medida no va a tener el efecto de un blanqueo que permita el regreso de grandes cantidades de dinero", afirmó. Sin embargo, explicó que el impacto económico no sería el esperado: “Me parece que no habrá un gran impacto de estas medidas en la economía”, sostuvo.

Talerico explicó que, si bien la medida podría facilitar la formalización de ingresos no declarados, no atraería capitales ocultos en el exterior o en el mercado informal en grandes cantidades. “Va a facilitar mucho movimiento de dinero en personas que tenían ingresos sin facturar, permitiéndoles el ingreso a la formalidad”, comentó.

Además, cuestionó la forma en que se están comunicando las medidas. “Los anuncios previos decían una cosa, pero esto es otra medida", afirmó, agregando que esta política "requiere ley, pero vamos a ver las medidas cuando salgan por escrito”.

También se refirió al monto límite de 50 millones de pesos para el ingreso al régimen simplificado: “Me parece que es un monto grande. Quiero ver cómo va a salir la normativa de la UIF en este sentido, porque hablaban de que el umbral iba entre 5 y 10 mil dólares para transacciones en efectivo”.

Talerico y sus críticas a la gestión

“Yo soy muy crítica de este Gobierno porque siempre está al fleje de la inconstitucionalidad”, afirmó sobre este punto, aunque sugirió que "algunas personas podrían verse beneficiadas", especialmente aquellas "con movimientos en billeteras virtuales". Sin embargo hizo hincapié en que estas medidas "son insuficientes" para solucionar el problema de la evasión, que calificó como "un delito grave" porque "afecta la renta pública”.

Sin embargo mencionó que, en la realidad del país, “los argentinos somos víctimas de una presión tributaria excesiva" desde siempre: "La Argentina tiene una historia económica y política que ha hecho que mucha gente resguarde sus ahorros en un colchón”.

En esa línea, celebró igualmente que "gracias a Dios" hubieran jubilados que guardaran sus ahorros en un colchón. "Con $350 mil pesos no se puede vivir en este país", dijo al final de este punto.

Talerico y el futuro electoral: "Habrá acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza"

Talerico fue más allá en su análisis político y anticipó posibles acuerdos de cara al futuro inmediato. “Por lo que yo veo en el territorio, va a existir el acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza", sostuvo. Señaló además que el oficialismo "está armando una propuesta que tiene mucho peronismo reciclado. Son los mismos de siempre”, concluyó.