La UTA advirtió: "Los empresarios tienen que darnos respuestas"

Mario Calegari, vocero de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), ratificó el paro del próximo 6 de mayo, que afectará a los colectivos de todo el país. En diálogo con El Destape 1070, el vocero de la UTA atribuyó al sector empresario la responsabilidad de la medida de fuerza.

"Venimos desde hace muchos meses negociando con el sector empresario y todas las reuniones eran negativas", indicó Calegari después del anuncio de la medida de protesta.

El vocero del gremio explicó: "Ayer terminó la conciliación obligatoria y sin respuesta positiva por eso es que el día de hoy que después de la última reunión que hicimos con las cámaras empresarias no se resolvió nada y decidimos continuar con esa medida que no pudimos llevar adelante y establecimos el paro a nivel nacional el 6 de mayo por 24 horas em corta y media distancia".

Calegari opinó que "son los empresarios los que tienen" que darle "respuestas" al gremio. "Nosotros no participamos de la discusión de los empresarios con el gobierno", agregó.

Por qué la UTA no participó del paro general de la CGT

En otro pasaje de la entrevista, Calegari dio los motivos por los que la UTA no participó del paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT) del último 10 de abril. "Estuvimos de acuerdo con la medida de fuerza de la CGT, pero no podíamos parar por la conciliación obligatoria", dijo.

"Hay gremios que perjudican más y otros que perjudican menos al adherirse a una medida de fuerza”, continuó Calegari, y añadió: "A mi no me preocupan lo que piensan los demás, a mi me preocupa cómo llevo adelante mi organización gremial",