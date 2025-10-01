Itaí Hagman sobre José Luis Espert: "Ojalá vaya preso"

El candidato a diputado nacional por Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires, Itaí Hagman, lanzó durísimas acusaciones contra José Luis Espert y reclamó su salida inmediata de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados en declaraciones a El Destape 1070. Además, sostuvo que "Espert es un personaje muy siniestro" porque "estuvo involucrado en todos los episodios de corrupción de este Gobierno" y pidió que "ojalá vaya preso" porque "es un chorro vinculado con el narco", en referencia al Fred Machado, argentino acusado en Estados Unidos de narcotraficante.

El legislador enumeró una serie de causas que probarían la participación de Espert en maniobras ilegales. "En la estafa $LIBRA, no solo compartió el tuit de Milei, sino que un mes después hizo un tuit propio promoviendo lo que se llamó el $LIBR2", explicó Hagman. "Después dijo que le habían hackeado el celular, pero nunca lo pudo demostrar y es probable que haya sido un tuit programado que se había olvidado de borrar. Estuvo involucrado directamente en lo de la ANDIS porque Spagnuolo era una persona íntima de él", continuó.

Sobre los lazos de Espert con el narco: "Son vinculaciones muy evidentes"

El referente de Patria Grande insistió a lo largo de la entrevista en los vínculos de Espert con el narcotráfico. "Aparece en la causa de los Estados Unidos, donde una mujer que es la mano derecha de Fred Machado -el narco preso en Argentina con pedido de extradición a Estados Unidos- tenía en su contabilidad el nombre de José Luis Espert con un monto determinado y una transferencia de dinero determinada", agregó Hagman, a lo que afirmó que "ese dato novedoso terminó de comprobar lo que ya se venía denunciando: que este señor está involucrado en su campaña electoral de 2019 con un grupo de narcos que además lavan dinero en la Argentina", advirtió.

"No es solamente el famoso avión que circuló en la noticia, sino también la camioneta blindada con la cual hizo campaña y de la cual él tenía una cédula azul, que era propiedad de este señor Cicarelli, primo de Fer Machado y dueño de la casa donde Machado está preso", enumeró Hagman respecto a los lazos entre Machado, Claudio Cicarelli y Espert. "Son vinculaciones muy evidentes", concluyó sobre este punto.

Sobre el pedido de desplazamiento de Espert al frente de la Comisión de Presupuesto

Ante este escenario, Hagman fue categórico: "Con todos estos elementos, lo primero que dijimos nosotros hoy es: este señor no puede seguir siendo el presidente de la Comisión de Presupuesto". Aunque la oposición no logró removerlo en la última sesión, aseguró que el desenlace es inminente. "Lamentablemente no reunimos una mayoría para poder removerlo hoy, pero en la sesión del miércoles de la semana que viene vamos a plantear que la Cámara de Diputados vote el corrimiento de José Luis Espert de la titularidad de esa Comisión. Nos sobran los votos el miércoles que viene para votar en el recinto la remoción", indicó.

Hagman advirtió que el oficialismo busca sostenerlo pero se mostró optimista en que la presión parlamentaria será mayor. "El Gobierno puede querer mantenerlo, pero la Cámara de Diputados lo va a definir el miércoles que viene", señaló. También planteó las consecuencias políticas que cree posibles a partir de una eventual expulsión definitiva del Congreso: "Si echamos a Espert sentamos un precedente que con una mayoría simple se puede sacar a cualquier diputado que tenga una denuncia o porque consideren que es corrupto. Los que tienen que sacar a los diputados por inhabilidad moral es la gente. Creo que ese es el espíritu democrático que hay que defender", agregó.

"Ojalá Espert vaya preso. Espert es un chorro que está vinculado con el narco, pero sentar el precedente de que se expulse del Congreso a una persona por denuncias es un bumerán". Y concluyó: "Lo que hay que hacer con Espert es ganarle las elecciones. No vamos a resolver este tema por expulsarlo de la Cámara y que asuma otro diputado de La Libertad Avanza".