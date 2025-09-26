En tono electoral, Hagman y Lousteau se cruzaron por la Ley Bases

A casi un mes de las elecciones 2025, dos candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires, Itai Hagman (Fuerza Patria) y Martín Lousteau (Ciudadanos Unidos), se cruzaron en las redes. El diputado le recordó al senador de la Unión Cívica Radical (UCR) que había acompañado la ley Bases, luego de que este había acusado al gobierno de Javier Milei de liberalizar las tarjetas de crédito en el paquete legislativo que el Congreso aprobó en 2024.

Hagman publicó en X un recorte de una entrevista a Lousteau en C5N en el que denunciaba el alza de "la morosidad" en las tarjetas de crédito y recordaba que "la liberación de las tasas de tarjeta de crédito estuvo con la ley Bases". "Lástima que si no dabas quórum y tus diputadas no votaban a favor la Ley Bases no salía. Había que estar en contra cuando se votó, no para la campaña", lanzó el diputado de Unión por la Patria, que busca su reelección.

Lousteau, senador del bloque de la UCR, le respondió por la misma vía. "Si tus senadores hubieran acompañado mi propuesta de ley, hoy no tendríamos muchos de los problemas que tenemos. Siempre es más fácil oponerse a todo que proponer", señaló.

El titular de la UCR le dejó dos posdatas al dirigente del peronismo. "Si tu gobierno con Alberto Fernández no hubiera sido un desastre, Milei no sería presidente", cuestionó y luego agregó: "Si tu partido no sancionaba en 2006 la ley de DNUs, Milei no podría hacer el festival de decretos de necesidad y urgencia al que nos tiene acostumbrados".

"Jajajajaja para Martín, ¿vos me estás pidiendo el apoyo de los senadores del PJ y no conseguiste una sóla firma de un senador de tu partido? ¿El que vos presidis? Es una joda", contraatacó Hagman, que insistió: "Pero vamos a lo importante: levantaron todos la manito para aprobar la Ley Bases en las dos cámaras. Ahora es tarde para quejarse. Ah, ¿el Paquete Fiscal que bajó impuestos a los ricos y se los subió a la gente también lo bancaste, no?