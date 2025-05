Intendente de Pergamino: "Las cosas forzadas no sirven para un acuerdo"

Javier Martínez, intendente de Pergamino.

El intendente de Pergamino, Javier Martínez, habló con El Destape 1070 sobre las negociaciones por el acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires. Explicó que a él le gustaría que la alianza fuera "más amplia", por lo que cree necesario "construir un consenso de mayoría" en lugar de sólo "dirimir algunas cuestiones internas". Planteó además que el objetivo más importante "es ganarle al kirchnerismo".

Opinó también sobre la relación entre Mauricio Macri y Javier Milei: "Macri ayudó a Milei a gobernar sin pretensiones en cuestiones difíciles".

El jefe comunal, miembro del partido que encabeza Macri, insistió en la importancia de poder generar un acuerdo entre su fuerza política y LLA para las elecciones bonaerenses. "Hay que generar un cambio en la provincia" planteó el intendente, el cual implique "una propuesta de cambio a la PBA entre todos estos sectores que pujan por el cambio", afirmó.

"Hay que generar un cambio en la provincia. Y, para eso, se necesita, más que dirimir algunas cuestiones internas, construir un consenso de mayoría", insistió a lo largo de la charla.

"Vamos a ir juntos, pero no a dirimir una interna": la opinión de Martínez respecto al acercamiento del PRO con LLA

En su propuesta de construir un acuerdo más amplio, el jefe comunal cree necesario que "se logren consensos sobre no menos de 20 puntos básicos". Y manifestó que sería interesante para él que "La Libertad Avanza forme parte de ese esquema". Aunque también advirtió que "las cosas forzadas no sirven para un acuerdo", por lo que sería necesario tener tiempo para poder formularlo.

"No estamos para dirimir internas, sino para tener un proyecto de mayoría", sostuvo, a lo que sumó que él considera que "vamos a ir juntos, pero no a dirimir una interna. No nos porotiemos". Respecto a cuál es su opinión sobre a el vínculo entre el expresidente Macri y el presidente Javier Milei, sostuvo que "Macri ayudó a Milei a gobernar sin pretensiones en cuestiones difíciles".

Sin embargo el intendente dijo que, desde el PRO, siguen convencidos en que "nuestro partido sigue siendo Juntos por el Cambio".

La visión de Martínez respecto al fin de la obra pública

Más allá de su deseo de que se logre el acuerdo entre el PRO y el oficialismo nacional, el intendente de Pergamino planteó que no cree que la provincia pueda gobernarse "sin tener una obra pública importante". Fue en eso que marcó distancia con el presidente Milei: "Humildemente y sin tener la envergadura de pensamiento del Presidente, considero que la obra pública es necesaria".

Sobre cómo sostiene el desarrollo de las obras en su gestión municipal por ahora, el intendente explicó que "la obra pública la seguimos realizando con toda la plenitud con fondos propios".