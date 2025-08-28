Denuncian que el presidente de LLA en Chaco se queda con retornos de funcionarios

La vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA) en Chaco, Ileana Aguirre, denunció que el presidente del partido en la provincia, Alfredo "Capi" Rodríguez, les pedía retornos de sus sueldos a funcionarios de PAMI y Anses. "Consta en el expediente, se está investigando el pedido de aportes voluntarios el cual lo manejaban él y su tesorero, ahora echado de PAMI". expresó Aguirre en El Destape 1070, donde agregó: "Entiendo que era un porcentaje del 10% de lo percibido".

🗣️ "Rodríguez le pedía aportes a los funcionarios del PAMI y el ANSES"



Ileana Aguirre, vicepresidenta de La Libertad Avanza Chaco, habló sobre pedidos de coimas por parte de las autoridades libertarias



🗨️ "Entiendo que el porcentaje era del 10%", señaló#PaloyZanahoria🥕 pic.twitter.com/yTTFPNcQyF

Cuando le preguntaron a Aguirre si les había informado sobre esta denuncia al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a Eduardo "Lule" Menem, contó que le dijeron que "se iban a encargar del tema, de toda la anomalía" que presentó. "Se ve que no se han encargado del tema, porque esta persona que hoy está siendo denunciada no para de sumar causas y causas judiciales", agregó.

La denuncia por afiliaciones truchas

Además, la vicepresidenta de LLA en Chaco denunció que hubo afiliaciones truchas en la seccional del partido. "La situación de LLA en Chaco y la denuncia por aportantes truchos está en plena investigación”, señaló y contó: "Hoy fue indagado el presidente del partido Alfredo 'Capi' Rodríguez y dijo que yo fui la persona encargada de esa maniobra y yo voy a tomar las medidas que correspondan en el caso porque atenta contra mi dignidad y contra el trabajo que yo hice en el terreno".

"Yo fui a las autoridades nacional en su momento, en presidencia, a informar a través del señor Martín Menem mi preocupación por lo que estaba sucediendo en el partido en la provincia. Martín Menem lo supo de mi boca y también he aportado todo lo que tengo como pruebas que está sucediendo en el partido en la parte judicial así que he cumplido con lo que tenía que hacer en lo político y en lo judicial”, continuó y concluyó: "Les mencioné todo lo que está pasando y todo lo que está saliendo a la luz, unos trescientos referentes que no son de la línea de ese personaje firmaron una nota para expresar el mal manejo en el partido que está siendo sujeto de investigación".