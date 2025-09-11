El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, habló este miércoles al aire para El Destape 1070 sobre los últimos vetos del presidente Javier Milei respecto a las leyes de emergencia pediátrica, financiamiento universitario y del reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). "Me parece muy grave", afirmó el funcionario provincial. También habló sobre la relación de la provincia de Buenos Aires con el gobierno nacional, refiriéndose al pedido del gobernador Axel Kicillof que el domingo después del triunfo en las elecciones provinciales pidió un canal de diálogo con el Ejecutivo nacional.

"No hubo un mensaje, sólo hubo una señal política que fue la elevación del vicejefe de Gabinete del Interior al lugar de ministro del Interior", mencionó Bianco sobre la designación del abogado tucumano Lisandro Catalán al frente del Ministerio. Y si bien no lo celebró, si destacó que Catalán "al menos contesta los WhatsApp".

Sobre los vetos presidenciales de las últimas horas, el ministro de Gobierno provincial sostuvo que le parece "muy grave" que se vete una ley como la de los ATN. Asimismo, sostuvo que la elección provincial del domingo 7 de septiembre "representa una reconfiguración del escenario político nacional" dado que "hubo dirigentes provinciales que mandaron mensajes de apoyo a Axel", lo cual "reconfigura" la relación interprovincial al margen del Ejecutivo nacional.

Bianco sobre Catalán: "Tenemos relación hace tiempo"

A tres días de la derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Javier Milei parece reaccionar y anunció que volverá a crear el Ministerio del Interior, que estará a cargo de Lisandro Catalán. El funcionario, que hasta hoy era vicejefe de Gabinete del Interior, asumirá este espacio de tinte federal. En diálogo con El Destape, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, destacó como "bueno" que "haya un ámbito específico para el vínculo con las provincias", en relación a la nueva cartera Nacional.

El ministro y mano derecha de Axel Kicillof, contó que con Lisandro Catalán tienen "diálogo hace tiempo" y resolvieron diferentes temas de gestión. "Se habilitaron avales nacionales que eran necesarios para la Provincia para emitir bonos y letras", contó y agregó que “también algunos temas de coordinación para las elecciones” del domingo pasado.

Además, desde Casa de Gobierno indicaron que el diálogo con Catalán era "más que con Guillermo Francos", y sobre la paradoja de que Javier Milei hay creado un nuevo ministerio y fuera a contramano de su discurso de ser "un topo que venía a destruir el Estado", sólo sonrieron levemente y esperen los próximos pasos a seguir desde Balcarce 50. Finalmente y respecto de si recibieron algún llamado por parte del gobierno Nacional para entablar un diálogo entre las partes señalaron que “no llamaron”.