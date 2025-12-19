Tenía solo 31 años y las causas son desconocidas: conmoción por la muerte de un actor que fue furor.

El ambiente artístico se encuentra de luto tras confirmarse la repentina muerte de un actor de tan solo 31 años. La noticia fue comunicada por su familia a través de un emotivo posteo en redes sociales, donde expresaron que sus "corazones están completamente rotos".

Se trata de William Rush, quien saltó a la fama y fue furor por interpretar a Josh Stevenson en el drama de la BBC One "Waterloo Road". Rush participó en 168 episodios de la exitosa tira entre 2009 y 2013, convirtiéndose en una figura muy querida por el público. La confirmación llegó de parte de su madre, la reconocida actriz Debbie Rush, famosa por su papel en Coronation Street.

Rush comenzó su carrera como actor infantil, con participaciones en producciones emblemáticas como Grange Hill y Shameless. Luego de su paso exitoso por Waterloo Road, continuó trabajando en series como Casualty y Vera. Además, incursionó en la música: en 2016 audicionó para el programa "The X Factor", donde logró avanzar hasta la etapa del "desafío de las seis sillas".

El último gesto: "El regalo más precioso"

En medio del duelo, su madre destacó la decisión del joven de ser donante de órganos. "Incluso en nuestro momento más oscuro, William dio el regalo más precioso de todos", escribió Debbie Rush. "Al ser donante de órganos, dio esperanza y vida a otras familias, pensando en los demás hasta el final. Su bondad y amor serán para siempre parte de su legado", agregó.

La familia pidió respeto a su privacidad mientras transitan "este dolor inimaginable", asegurando que William será "siempre amado, siempre extrañado y por siempre en nuestros corazones". La publicación se llenó rápidamente de mensajes de apoyo de figuras como Sally Dynevor y Chelsee Healey, compañera de Rush en la serie que lo llevó a la fama.