Conmoción en la música: Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron su alejamiento de la música

Paco Amoroso y Ca7riel se alejan de la música.

El mundo de la música urbana argentina quedó en shock este viernes 19 de diciembre tras el sorpresivo anuncio de Ca7riel y Paco Amoroso. El dúo comunicó que decidió tomarse un descanso indefinido de la música, suspender sus shows y postergar el lanzamiento de nuevo material, una noticia que impactó de lleno en sus fanáticos y en la escena musical.

El mensaje fue compartido a través de sus redes sociales y tuvo un tono profundamente introspectivo. “Les escribimos con el corazón en la mano para pedirles perdón”, comenzaron diciendo, dejando en claro que la decisión no fue sencilla ni improvisada.

¿Por qué Ca7riel y Paco Amoroso se alejan de la música?

En el comunicado, ambos artistas explicaron los motivos detrás del parate. “Nos dejamos llevar por un nivel de exposición, presión y éxito que no supimos manejar, y tomamos decisiones erróneas y apresuradas”, reconocieron, poniendo en palabras una problemática cada vez más frecuente entre músicos jóvenes que alcanzan una fama vertiginosa.

La carta que publicaron Paco Amoroso y Catriel.

Ca7riel y Paco Amoroso también hablaron del desgaste emocional que atravesaron en los últimos meses. “Nos llevó tiempo reconocerlo, pero necesitamos descansar y sanar”, expresaron, marcando que la pausa responde a una necesidad personal y de salud mental antes que a un conflicto artístico.

En ese sentido, confirmaron que su último proyecto quedará en suspenso. “Top of the Hills nació en un momento de demasiada velocidad. Hoy decidimos frenar, posponer el disco y la gira hasta nuevo aviso”, anunciaron, generando aún más sorpresa entre quienes esperaban el lanzamiento y las fechas en vivo.

Para cerrar, el dúo agradeció el acompañamiento incondicional de su público, incluso en este momento de incertidumbre. “Gracias por estar incluso cuando nos perdemos. Esperamos poder volver cuando estemos preparados. Gracias”, concluyeron.

La noticia generó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales, donde fanáticos y colegas destacaron la valentía de frenar a tiempo y priorizar el bienestar personal. Mientras tanto, la música argentina siente el impacto de la pausa de uno de sus proyectos más innovadores y explosivos de los últimos años, a la espera de un regreso que, por ahora, no tiene fecha.