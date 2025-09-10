El gobierno de Kicillof valoró como "buena" la designación de Catalán y espera los próximos pasos

A tres días de la derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Javier Milei parece reaccionar y anunció que volverá a crear el Ministerio del Interior, que estará a cargo de Lisandro Catalán. El funcionario, que hasta hoy era vicejefe de Gabinete del Interior, asumirá este espacio de tinte federal. En diálogo con El Destape, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, destacó como “bueno” que “haya un ámbito específico para el vínculo con las provincias”, en relación a la nueva cartera Nacional.

El ministro y mano derecha de Axel Kicillof, contó que con Lisandro Catalán “tienen diálogo hace tiempo” y resolvieron diferentes temas de gestión. “Se habilitaron avales nacionales que eran necesarios para la Provincia para emitir bonos y letras”, contó y agregó que “también algunos temas de coordinación para las elecciones” del domingo pasado.

Además, desde Casa de Gobierno indicaron que el diálogo con Catalán era “más que con Guillermo Francos”, y sobre la paradoja de que Javier Milei hay creado un nuevo ministerio y fuera a contramano de su discurso de ser “un topo que venía a destruir el Estado”, sólo sonrieron levemente y esperen los próximos pasos a seguir desde Balcarce 50. Finalmente y respecto de si recibieron algún llamado por parte del gobierno Nacional para entablar un diálogo entre las partes señalaron que “no llamaron”.

Quién es Lisandro Catalán

La nieva designación la anunció Guillermo Francos a través de su cuenta de X. "Siguiendo las instrucciones del Presidente Javier Milei, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía, Luis Caputo, y el flamante Ministro del Interior, Lisandro Catalán. En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio", escribió.

Lisandro Catalán nació en San Miguel de Tucumán, tiene 54 años y es un abogado graduado de la Universidad Nacional de Tucumán. Trabajó como director de Mandatos y Negocios en el Banco Provincia entre 2006 y 2007, durante la gestión de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, donde conoció a Francos. También formó parte en 2012 de la Fundación Acordar, un think thank que tenía el objetivo de promover a Daniel Scioli como candidato presidencial.

En el 2016, bajo la gestión de Mauricio Macri, fue designado al frente de la dirección del Registro Nacional de Reincidencia. En 2020, en el gobierno de Fernández, asumió nuevamente ese organismo hasta que se sumó a las filas de La Libertad Avanza (LLA) a fines de 2023, en plena campaña electoral de Milei.

Al asumir el economista libetario, Catalán fue nombrado subsecretario del Interior, dependiente de Francos, y luego, tras eliminarse esa cartera, pasó a ser el vicejefe de Gabinete del Interior. En febrero de 2025 fue designado como presidente de LLA en su provincia de origen, Tucumán.