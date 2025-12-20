Lula da Silva, en la inauguración del nuevo puente este viernes.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inauguró este viernes el Puente Internacional Prefecto Jaime Lerner, un nuevo paso fronterizo que unirá a Brasil con Paraguay. En su discurso principal, el mandatario brasileño destacó que la obra "busca convocar a la cooperación" en Sudamérica y criticó a "los líderes del mundo" que "construyen muros en lugar de puentes".

Lula viene hace semanas criticando las incursiones militares estadounidenses en el mar Caribe y las deportaciones que el presidente Donald Trump ordena para los latinoamericanos en su país. Ministros brasileños destacaron que Lula llegó a decir en reuniones de gabinete sentirse "preocupado por América Latina" y por "las actitudes y amenazas del presidente Trump" hacia la región. Contó además que en la conversación que mantuvo con el republicano le manifestó que "hay que estar dispuesto a hablar" y "tener paciencia". "Por eso hablé con el presidente Trump y le dije que 'el poder de las palabras puede valer más que el poder de las armas'. Cuesta menos y lleva menos tiempo si estás dispuesto a hacerlo", afirmó Lula.

En ese marco, Lula reivindicó la creación del puente como un gesto de cooperación entre países latinoamericanos. "Algunos defienden muros y barreras. Nosotros, latinoamericanos, sudamericanos, brasileños y paraguayos, construimos puentes, mientras que algunos impulsan muros para impedir el paso de personas pobres", sostuvo durante su discurso. Destacó además que la obra "beneficia a los pueblos" y fortalece "tanto la paz como el desarrollo regional".

El Puente Internacional Jaime Lerner es el segundo cruce sobre el río Paraná que une a Brasil con Paraguay, después del Puente Internacional de la Amistad, inaugurado hace 60 años. El puente Prefecto Lerner fue proyectado en 1992 y, después de varias demoras, finalmente quedó abierto para unir a Foz de Iguazú, Brasil, con Presidente Franco, en Paraguay. Tiene 760 metros de largo, con dos carriles simples de 3,6 metros y torres de 190 metros.

La inversión total fue de alrededor de 1.900 millones de reales (el equivalente a unos 345 millones de dólares), financiado por ambos países. Por ahora el puente quedará habilitado para camiones sin carga como fase de prueba, con aperturas coordinadas por organismos de control.

Lula anticipó que habrá una segunda inauguración del lado paraguayo, que será este sábado, y será encabezada por el presidente Santiago Peña, que estuvo ausente en el apertura del viernes conducido por el presidente Da Silva.

Lula y su relación con Trump

La relación entre los presidentes de Brasil y Estados Unidos viene tensada desde hace meses, y se recrudeció a partir del comienzo de las hostilidades norteamericanas en el mar Caribe y el Pacífico Oriental, dos gestos de visible amenaza de Trump para con Venezuela y Colombia, pero con principal encono con el primero. A eso se sumó los gestos de respaldo de Trump con el ex presidente Jair Bolsonaro mientras se debatía en la Justicia de Brasil condenarlo por el intento de golpe a Lula. Bolsonaro fue calificado por Trump como un "perseguido político" por el gobierno de Lula, y usó ese argumento para aplicar sanciones económicas a Brasil.

Pero pese al intento aleccionador de Trump, Lula actuó de forma opuesta: la Justicia carioca pisó el acelerador, Bolsonaro fue condenado y Lula salió con potente discurso soberanista que terminó abriendo una negociación con Washington, la cual terminó de forma positiva para Brasil, con una reducción de los aranceles estadounidenses.