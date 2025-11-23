Lula dice que "el multilateralismo vencerá" pese a la oposición de Trump

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una conferencia de prensa en la cumbre de líderes del G20 en Johannesburgo, Sudáfrica.

GO, 23 nov (Reuters) -El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el domingo que la cumbre del G20 celebrada en Sudáfrica y la cita climática del COP30 en Brasil muestran que el multilateralismo está muy vivo, pese a los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por desmantelarlo.

"(Trump) está tratando de predicar el fin del multilateralismo, tratando de fortalecer el unilateralismo. Creo que el multilateralismo vencerá", dijo a la prensa en los márgenes de la reunión del Grupo de los 20 en Johannesburgo.

Lula desestimó las preguntas sobre el boicot estadounidense a la cumbre y dijo que "no importa mucho" que Trump estuviera ausente.

"El G20 sigue siendo fuerte. Lo que necesitamos es poner en práctica las cosas que decidimos", señaló, agregando que espera que Estados Unidos organice una cumbre exitosa del G20 en Miami el próximo año, cuando asuma como anfitrión.

Los líderes mundiales adoptaron el sábado en Johannesburgo una declaración sobre la crisis climática y otros desafíos globales, sin la participación de Washington.

Por otra parte, Lula dijo estar muy preocupado por la concentración militar de Estados Unidos en el Caribe e indicó que tiene la intención de hablar con Trump al respecto.

"El aparato militar que Estados Unidos ha colocado en el mar Caribe (...) me preocupa mucho. Estoy muy preocupado y me gustaría que no pasara nada militarmente en Sudamérica", comentó.

