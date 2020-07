Encendida interna en Juntos por el Cambio: Montenegro salió a despegarse del ala más “combativa”

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, admitió que no fue consultado sobre el comunicado de Juntos por el Cambio por el asesinato del ex secretario de Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez, y aclaró que él no lo hubiera escrito. Una nueva fisura dentro de la oposición.



"Yo no fui consultado por el comunicado de Juntos por el Cambio y en mi caso no lo haría", aclaró el jefe comunal que pertenece a ese espacio político, en medio del malestar que generó ese documento en los dirigentes más moderados de esa fuerza opositora.

Asimismo, aseveró: "Yo nunca hice un comunicado sobre una causa en trámite, de un lado o del otro, soy respetuoso del juez. No se puede hacer un comunicado sin leer la causa".

Sobre la situación de la pandemia en Mar del Plata, Montenegro aseguró que tiene que "cuidar los ingresos a la ciudad para mantener una situación epidemiológica estable y ciertas actividades abiertas” y comentó que trabaja "mucho con (el secretario de Seguridad bonaerense) Sergio Berni y los intendentes vecinos para cuidar la situación" sanitaria ante el coronavirus.

“No tenemos habilitada gastronomía. Tenemos habilitados bares con protocolos muy específicos", explicó el intendente, quien aclaró que la ciudad balnearia está "lejísimo de habilitar actividades como eventos, teatros o boliches".

En ese sentido, indicó que “la temporada (de verano) fue muy buena y eso permitió manejar el comienzo de la cuarentena. Después hubo que trabajar mucho con el Gobierno nacional, con distintas herramientas como el IFE. Sextuplicamos la asistencia en alimentos" y subrayó que “Mar del Plata está complicada, se perdieron tres fines de semana largos, eso es mucho".

"Donde esto tome un poco más de color, creemos que la gente va a ir a la Costa. Desde San Clemente hasta Necochea. Cuando a mi me va bien, al resto de los balnearios también les va bien", señaló sobre la postpandemia.

Al respecto, Montenegro dijo que espera que "para la época del verano CABA y AMBA estén en mejores condiciones" y remarcó que "no" cree que la gente "vaya a viajar al exterior" en ese momento.