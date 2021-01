En la primera reunión paritaria en más de un año, el Gobierno entrerriano de Gustavo Bordet no presentó una propuesta salarial formal a los docentes. En un breve encuentro en la Secretaría de Trabajo se acordó consensuar criterios para el regreso presencial de las clases a partir del 1º de marzo y luego se pidió un cuarto intermedio hasta el 4 de febrero. La actitud sorprendió a los gremios que esperaban al menos un principio de propuesta en materia de sueldos, luego de un 2020 donde no hubo incrementos, no tuvieron paritarias y muchos comenzaron, por el contrario, a cobrar menos como consecuencia de la Ley de Emergencia.

"Será prioritario este año, luego de un 2020 signado por la pandemia, asegurar el ascenso en la carrera docente otorgando estabilidad a quienes se desempeñan en las instituciones educativas. Estamos abocados a aunar esfuerzos para mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores de la educación”, manifestó el presidente del Consejo General de Educación –CGE-, Martín Müller, a medios oficiales.

El funcionario provincial explicó que "de la misma manera seguiremos trabajando en una propuesta salarial sustentable que contemple las necesidades del sector y las condiciones financieras de la administración pública que, vale decirlo, ha sido muy afectada hace casi un año por la llegada de la pandemia". Asimismo, durante el encuentro, se confirmó también que los maestros cobrarán con sus haberes de enero la suma fija que se dispuso el último trimestre del año pasado, a cuenta de lo que se acuerde en paritarias: "Se trata de una inversión muy significativa para el Estado provincial".

De ese modo, y tal cual oportunamente detalló El Destape, los docentes que perciben hasta 35 mil pesos continuarán cobrando otros 4 mil pesos; mientras que aquellos cuyo sueldo es hasta 55 mil cobrarán otros 3.500 pesos, y aquellos que cobran hasta 120 mil seguirán sumando 3 mil pesos con sus haberes del primer mes del 2021. Los jubilados, por su lado, también la seguirán percibiendo de acuerdo al porcentaje de movilidad que corresponda. La medida había sido dispuesta a fines del año pasado, en una mesa salarial informal, donde el ministro de Economía realizó una oferta de aumento que fue desestimada por los sindicatos. Luego de ello, no hubo más encuentros.

"No hubo un ofrecimiento claro, sólo se hizo una presentación de la suma fija y luego se llamó al cuarto intermediario" explicó a El Destape, Sergio Pesoa, secretario General de la Seccional Entre Ríos del Sindicato Argentino de Docentes Privados -Sadop-, el cual se había adelantado a la reunión y había presentado un pedido formal de incremento salarial de más del 36%. "Le exigimos al gobierno también conocer si están contemplados los maestros privados en el plan de vacunación, al igual que los de escuelas estatales. Queremos además que se reconozcan las actas formales de Nación en materia de protocolos sanitarios" señaló el gremialista.

En lo que tiene que ver con lo salarial, Pesoa subrayó que desde la Casa Gris apuntaron que "se está evaluando qué se va a ofrecer". Y acotó: "El año pasado no hubo incremento, más allá de algún bono. Es decir, no hubo un reconocimiento y quedamos muy atrás". Pese a no haber oferta concreta, el dirigente de Sadop no puede asegurar que haya medidas de fuerza: "El empleo privado tiene la característica de una relación empleador-empleado distinta a la de los gremios estatales. Entonces la discusión es escuela por escuela. Nosotros solicitamos la recomposición, cuando haya propuesta la evaluaremos y en función de lo que digan los compañeros, actuaremos. Pero no vamos a exponer a nadie a perder su fuente de trabajo. Nosotros queremos tener el mejor criterio para actuar en las condiciones que se den, siempre defendiendo las fuentes de trabajo. Tenemos que ser cautos, nuestra mirada y nuestra negociación son con otros puntos de equilibrio".

Por último, Pesoa dejó en claro que es "complejo" el desafío del regreso presencial al aula: "Tenemos más de 500 escuelas privadas en la provincia, donde venimos sosteniendo que cada institución es un mundo, tiene un patrón diferente, una comunidad educativa que se maneja de acuerdo a su contexto social. Debe haber un tratamiento exhaustivo, con presencia del Estado, porque necesitamos que haya controles. No creemos que sea nada fácil, más allá de que muchos piensen que las escuelas privadas son de elite, cumplen una función social y muchas no tienen las condiciones".

Desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos -Agmer-, principal sindicato docente de la provincia, emitieron un comunicado, en el que expresaron que "aspirábamos a iniciar una discusión paritaria seria, responsable y con respuestas concretas e inmediatas". Y agregaron: "Las y los trabajadores de la educación se encuentran con un salario diezmado, la mayor parte de la docencia entrerriana está por debajo de la línea de la pobreza, y en los cargos iniciales del escalafón anclados en la indigencia. El gobierno de la provincia no puede dilatar más los tiempos".

En el encuentro, el secretario General de Agmer, Marcelo Pagani, planteó la existencia de una "pérdida real del salario, registrada entre 2016 y 2019, pendiente de resolución"; además de una pauta salarial del 36,1% -índice inflacionario del último año- junto a una "mecánica de actualización automática, periódica y acumulativa" para el presente período; una equiparación salarial de los equipos directivos de Inicial y Primaria con los de Secundaria y el incremento del Código 029 (compensación por traslado) y el cumplimiento del pago de las diferencias salariales que les corresponden cobrar a los docentes que perciben el salario mínimo, conforme a las pautas acordadas en paritarias nacionales celebradas el 30 de noviembre del 2020. "Nos encontramos a pocos días de reiniciar las actividades y la seriedad de la situación no soporta más dilaciones" sentenciaron desde el gremio mayoritario.

Los maestros técnicos también estuvieron representados en la reunión, de la mano de dirigentes de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica -AMET-, que acudieron este miércoles a la Secretaría de Trabajo. En esa línea, dialogó con el El Destape, Carlos Fontana, secretario de Prensa del sindicato: "La última reunión paritaria que tuvimos fue el 7 de marzo del año pasado. Luego de eso cortaron las reuniones unilateralmente. Reivindicamos las paritarias como el ámbito de negociación entre empleados y patronal para llegar a acuerdos salariales y de otra índole, como la infraestructura, involucrada dentro del protocolo Covid-19. Esperamos que este año no se corte el diálogo, porque es una mesa donde los actores terminan negociando por igual. No hemos tenido ningún porcentaje de incremento, sólo algunos montos fijos y a veces en negro. Por eso tenemos que considerar la inflación de todo 2020. Hoy un maestro que recién ingresa, sin antigüedad, cobra 27 mil pesos, dando 24 horas cátedra. Tenemos que tener una recomposición".

En lo que refiere al regreso presencial, Fontana apuntó: "Nosotros nunca nos opusimos, de hecho, fue siempre materia de debate en asambleas y congresos. Pero debe ser siempre y cuando se cumplan con las condiciones que establecen el protocolo contra Covid-19 que el propio Concejo escribió. El año pasado se comenzaron con los talleres, que es una situación distinta, porque son grupos reducidos y a las condiciones de infraestructura y bioseguridad de las escuelas fue más fácil adaptarlas. Nuestra preocupación tiene que ver con que se perdió un tiempo valioso para poner en condiciones las escuelas. Hay problemas con el agua y tanques sucios. En la parte sanitaria, no se ha hecho nada. Es más, hubo cinco escuelas en las que hicimos actas con escribano porque no estaban dadas las condiciones. Antes de la pandemia ya había problemas con los elementos de limpieza, mucho más ahora, que habrá una sobrecarga laboral en ese sentido".

Por último, el dirigente de AMET hizo referencia al plan de vacunación contra el coronavirus: "Queremos tener la prioridad en la vacunación para los docentes, que sería optativa, no obligatoria. Esa es otra demanda a las autoridades". La próxima reunión paritaria tendrá lugar el jueves de la semana próxima, a 25 días de la fecha programada para el regreso formal al aula: 1º de marzo.