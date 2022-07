Tarifas: Batakis confirmó la segmentación y al equipo de Energía

La ministra de Economía aseguró que "una buena parte de la población" puede realizar el pago completo de servicios y afirmó que confirmará a su equipo esta semana

La flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, se refirió a la segmentación de tarifas y a la conformación del equipo de Energía frente a las fuertes dudas que genera la no confirmación del equipo que conformará su ministerio. "Hay una buena parte de la población argentina que hoy está en condiciones de afrontar el pago completo de servicios", afirmó la ministra y agregó que no habrá cambio de nombres en Energía.

En diálogo con Marcelo Bonelli, en "A dos voces" por TN, la titular de dicha cartera explicó: "Estamos trabajando con el decreto que instruyó el presidente a la Secretaría de Energía y ese decreto, por supuesto, nos habla de una segmentación. No tendrá ningún cambio, de ninguna manera". Y agregó: "Es importante entender que los recursos siempre son escasos y la economía es la ciencia que administra esa escasez de recursos, de cualquier tipo. Nosotros también necesitamos definir en donde se asignan esos recursos y por qué se asignan de determinada forma".

En esa línea, la ministra Batakis remarcó: "Hay una buena parte de la población argentina que hoy está en condiciones de afrontar el pago completo de los servicios que está recibiendo, esos subsidios necesitamos ponerlos en otro lugar, como por ejemplo para mejorar la infraestructura para el desarrollo".

Asimismo, se refirió a las dudas en relación al equipo de Energía, del cual aseguró que "se mantiene, no habrá ningún cambio". Más allá de esto, tras contar que tuvo dos o tres reuniones con ellos, afirmó: "El Presidente me dio libertad absoluta para decidir quienes son los que me van a acompañar. Necesitamos que esa Secretaría de Energía que es, en definitiva, quien eleva el presidente a hacer este trabajo, siga trabajando en esto. Necesito que ellos trabajen, son personas idóneas". Y agregó: "No sé si le hicieron la vida imposible a (Martín) Guzmán, no fue un tema de conversación que tuvimos en la transición con el ministro".

Para cerrar, la ministra Batakis habló de la conformación del equipo que trabajará junto a ella para resolver los problemas en la economía: "Estoy al tanto que la falta de confirmación del equipo genera ruido, tienen que entender también que fue todo muy repentino y que nosotros teníamos asignadas responsabilidades en otro ministerio que no podemos dejar sin firma". Y cerró: "En esta semana, estará presentado todo el equipo que trabajará en el ministerio de Economía. Ya tenemos definido todo. Seguramente mañana haremos el anuncio".