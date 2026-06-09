Las dos CTA marcharon a Plaza de Mayo contra el modelo económico de Milei

Diversas organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, nucleadas en las dos CTA, se movilizaron este martes a Plaza de Mayo para protestar contra el modelo de ajuste del gobierno de Javier Milei. La convocatoria dio por finalizado un ayuno de una semana realizado por integrantes la Mesa Ecuménica por la Democracia, la Vida y el Bien Común y el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

"La libertad con hambre es una flor encima de un cadáver", decía la bandera que los organizadores colgaron en lo alto del escenario, frente a la Casa Rosada. Cientos de personas se congregaron en Piedras y Avenida de Mayo y marcharon hacia el Ministerio de Economía, a metros de la histórica plaza. "No al FMI, no al ajuste y salarios dignos", fue uno de los reclamos de la movilización.

La convocatoria cerró siete días de ayuno convocado por la Mesa Ecuménica, que nuclea referentes del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), los Curas en la Opción por las y los Pobres, la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, la Iglesia Anabautista Menonita de Buenos Aires, entre otras organizaciones sociales y religiosas.

"Ayunamos no para sufrir sino como testimonio para despertar conciencias. La solidaridad es necesaria para poder convivir entre los pueblos", dijo Pérez Esquivel desde el escenario. Y luego afirmó: "Milei no está solo, está acompañado por el Imperio. Hizo 17 viajes a Estados Unidos y ninguno a las provincias. ¡No se sentó con el pueblo! Entregó los glaciares, los puertos, la minería. Hay un saqueo sin piedad de los recursos de nuestro pueblo".

Los motivos de la protesta

De la protesta también participaron el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo 'Cachorro' Godoy; su secretario gremial, Oscar "Colo" de Isasi; y el líder de la Asociación del Estado (ATE) Capital, Daniel Catalano. "El destino de nuestra patria se define en las calles de Argentina, y en esas calles hoy nos volvemos a encontrar. Seguimos con el espíritu de las Madres de Plaza de Mayo, que nos enseñaron que la única lucha que se pierde es la que se abandona, con el espíritu de rebelión de conciencias a la que nos convoca esta mesa", indicó Godoy.

La iniciativa de ayuno y movilización tuvo la consigna de "despertar las conciencias" para denunciar las "políticas de hambre" y la "entrega de la soberanía" de la gestión libertaria. "Seguimos firmes en la calle expresando el rechazo a la reforma laboral, exigiendo salarios y jubilaciones dignas. ¡Basta de ajuste en salud y educación! ¡Basta de hambre! ¡La Patria no se vende!", comunicó la CTA-A luego de terminar la protesta.