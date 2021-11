Cambiemos ya pidió dolarizar la economía

El candidato a diputado nacional de Cambia Mendoza Julio Cobos sostuvo que se trata de una buena solución ya que "hoy no tenemos moneda ni competitividad".

Julio Cobos defendió la posibilidad de una dolarización en Argentina, una idea que volvió a plantearse desde los sectores liberales-libertarios durante la campaña por las elecciones legislativas. Ahora, el candidato a diputado nacional por el Frente Cambia Mendoza sostuvo que la idea de eliminar el peso y que en la calle comiencen a circular dólares, perdiendo el poder adquisitivo y la posibilidad de hacer política monetaria, es una buena idea.

En diálogo con Radio Nihuil, Cobos aseguró que él defiende la dolarización: "Lo he hablado con varios economistas. Me dicen todos que el problema es que se pierde competitividad. Yo les respondo que hoy no tenemos moneda ni competitividad. Pero no soy economista. Algo hay que hacer durando en el tiempo".

Como argumentos, el actual senador de la UCR por Mendoza dijo: "Creo que nos obligaría a ordenarnos. Todo sube por el dólar menos los salarios y las jubilaciones". Además, marcó como ejemplo a seguir para Argentina, la política económica de Ecuador, que después de una fuerte crisis en el 2000, eliminó el sucre y dolarizó su economía.

"No soy economista. En 2005 no se mantuvieron las variables macroeconómicas porque Néstor Kirchner se encaprichó en no aumentar las tarifas de luz y transporte y eso originó el déficit fiscal. No descarto que se estudie el tema dolarización, porque hemos probado tantas cosas", finalizó diciendo Cobos.

Por otro lado, Cobos se refirió al futuro de Juntos por el Cambio y consideró que se terminaron "los roces entre los partidos políticos", aunque no descartó que todavía "se corren riesgos". Según el senador nacional, es una situación difícil ya que "quedó el enojo por haber perdido el gobierno sobre todo, por los desaciertos de Macri", y marcó que se viene una nueva etapa y que todo "va a terminar en una competencia entre el PRO y el radicalismo".

Asimismo, el candidato a diputado por Mendoza se mostró partidario del diálogo con el Gobierno después de las elecciones del domingo, siempre que sea dentro de términos "de razonabilidad". "Con ciertas condiciones y teniendo la representatividad de Cristina, Alberto Fernández, Kicillof, de los sindicatos. Porque sino uno tiene voluntad, gana y piensa totalmente diferente al resto y esa es la diversidad que se ve en el Frente de Todos Hoy", explicó.