Mientras en las afueras del Congreso se realizaba una movilización encabezada por distintos sectores afectados por las políticas del gobierno de Javier Milei, dentro de la Cámara de Diputados se vivió una jornada encendida. En un fuerte cruce, la legisladora de Unión por la Patria (UxP) Florencia Carignano apuntó duramente contra su par Gerardo Milman (PRO) por su presunta vinculación con el intento de asesinato a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y arremetió contra la libertaria Lilia Lemoine con insultos.

La Cámara Baja logró darle media sanción al proyecto que busca aplicar un incremento del 7,2% a las jubilaciones y llevar el bono de $70.000, que reciben los adultos mayores con haberes mínimos, a $110.000. La media sanción tuvo el respaldo de gran parte de la oposición y de algunos diputados que suelen votar con el oficialismo. Sin embargo, el presidente Milei ya confirmó que va a vetar los proyectos si también son aprobados por la Cámara Alta

El momento tenso ocurrió durante la exposición que la santafesina brindó sobre las cuestiones de privilegio. Carignano reiteró su denuncia contra Milman, a quien acusó de presuntamente haber sido el “ideólogo” del atentado ocurrido el 1 de septiembre de 2022. "Celebro que haya dejado los fármacos que lo tenían dopado, hecho una lechuga y tirado durante dos años. Bien: pudiste hablar después de dos años. Leyendo, pero pudiste hablar. La verdad, es un gran avance", dijo la diputada en referencia a la "declaración espontánea" que prestó el referente del PRO ante la Justicia, a fines de mayo, por la causa del intento de magnicidio contra Cristina.

En ese sentido, continuó: "Segundo gran avance: estamos en el marco de la democracia y evidentemente lo estás aceptando. No nos mandaste a matar a ninguno de nosotros, no nos mandaste a gatillar. Estás haciendo una cuestión de privilegio. Así que yo creo que los fármacos que estás tomando te están haciendo bien, y la verdad que celebro que, en el marco de la democracia, no nos hayas gatillado como intentaste hacerlo con CFK".

"Sigo pensando que la quisiste matar. Y sigo pensando que tenés que demostrar en la Justicia qué pasó con tu teléfono, qué pasó con los gatos que tenías de secretarias y con toda esa yunta que andabas por ahí. Dijiste: 'Cuando la maten a Cristina yo ya voy a estar yendo a la costa', y con el proyecto de ley donde dijiste: 'Sin Cristina no hay peronismo'", insistió.

Luego que la integrante del bloque kirchnerista insistiera en que Milman tiene “que demostrar en la Justicia" qué pasó con su teléfono, varios comentarios se escucharon dentro del recinto. Carignano respondió a las interrupciones de Lemoine con frases como "callate vos, loca" y "callate vos, gato". Las palabras fueron pronunciadas a viva voz, ante el intento del presidente de la Cámara, Martín Menem, de mantener el orden.

La respuesta no tardó en llegar. Nadia Márquez, diputada de La Libertad Avanza por Neuquén, pidió la palabra y replicó con dureza: "Señor Presidente, hartas estamos. No tengo huevos, pero me los inflaron. Cada vez que habla una mujer de La Libertad Avanza, que si es rubia, que si habla mucho, que si es gato... déjense de joder, loco", se quejó.

La legisladora elevó el tono aún más al denunciar que las críticas contra Lemoine eran parte de una agresión sistemática: "Ustedes hablaban de feminismo: discutan las ideas, dejen de agredirnos. No voy a dejar que se lo digan a la diputada Lemoine ni a ninguna otra de la Cámara. Ustedes, que siempre dijeron que defienden a las mujeres, ahora están defenestrando porque no tienen argumentos", afirmó.

Atentado contra Cristina: Milman se presentó a declarar en Comodoro Py

A fines de mayo, el diputado Milman se presentó a declarar en Comodoro Py de forma espontánea en el marco de la causa en que se investiga el intento de homicidio de la ex presidenta Cristina Kirchner. Como Milman está imputado, su testimonio tuvo características similares a una indagatoria. Es decir, podía mentir.

La declaración espontánea del diputado fue un acto de defensa: negó haber tenido relación con el atentado y dio una hipótesis para embarrar la investigación en torno a quiénes estuvieron detrás de los ejecutores, al sostener que el ataque pudo haber provenido de sectores internos al peronismo que entonces gobernaba el país.

En el marco de la investigación, Milman presentó un celular en la causa que había adquirido luego del atentado y nunca informó que había sido así. Se trató de un iPhone 14 PRO que en la web de Apple se anunció que salió a la venta el 7 de septiembre de 2022, seis días después del atentado contra CFK. La obligación de presentar su celular se terminó dando por insistencia de la querella y luego de que la Cámara Federal porteña revirtiera una decisión de la juez María Eugenia Capuchetti que favorecía al diputado PRO para que no presentara nada.

“Le otorgué el teléfono a uno de mis abogados, que se constituyó en el juzgado y lo entregó. Mi teléfono no es un teléfono simple. Tengo relación con agencias internacionales de origen secreto, tenía fotos de familiares menores de edad, de cuestiones personales y cuestiones de Estado”, dijo, “por lo tanto, yo tenía como hábito, cada tanto, proceder a borrar las comunicaciones de ese teléfono, porque podía ser extraviado (…)”, afirmó en su declaración espontánea.