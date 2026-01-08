Adiós a un grande: llora la música con la partida del "Troilo" del jazz.

Murió Roberto "Fats" Fernández, ícono del jazz argentino. La noticia fue difundida por el Instituto Nacional de la Música (INAMU), el cual despidió al trompetista que falleció a los 88 años el miércoles 7 de enero. "Lamentamos el fallecimiento de Roberto ‘Fats’ Fernández, trompetista emblemático del jazz a los 88 años de edad", comunicaron.

Quién fue Roberto "Fats" Fernández

Roberto "Fats" Fernández nació en 1937 y desde temprana edad ya se notaba su pasión y talento por los instrumentos de viento. Y es que fue en la primaria que se acercó por primera vez a la música, al tocar la corneta para la banda del colegio. Ya de joven, a los 17 años, pegaría su primer salto al formar parte del The Georgian's Jazz Band como trompetista.

Murió Fats Fernández a los 88 años.

Su talento lo llevó a ser apodado por el mismísimo Astor Piazzola como el "Troilo" de la trompeta, y a trabajar con Roy Eldridge, Lionel Hampton, Paquito D'Rivera y Michal Urbaniak. También en varios combos latinos como los de Eddie Palmieri, Ray Barreto y Larry Harlow. Y en importantes orquestas como la de Ray Charles, Jorge Anders y el cordobés Buby Lavecchia.

Fats construyó una trayectoria musical internacional que lo ubicó como uno de los trompetistas más influyentes del jazz argentino. Tras sus primeros pasos con el instrumento, se integró a formaciones clave del género, como el quinteto del saxofonista Leandro “Gato” Barbieri y el grupo Sanata y Clarificación, liderado por Rodolfo Alchourrón. Uno de los hitos tempranos de su carrera ocurrió en 1981, cuando el legendario Harry James, durante una de sus últimas visitas a Buenos Aires, le obsequió una trompeta King modelo Harry James, instrumento que Fernández adoptó como propio y que puede escucharse, por ejemplo, en el tema Chorinho para el conde.

A lo largo de su carrera, Fats Fernández desarrolló una carrera como músico sesionista y participó en más de 300 grabaciones, tanto en Argentina como en el exterior. Dentro del ámbito del jazz, dejó su huella en registros junto a figuras de primer nivel como Lionel Hampton, Paquito D’Rivera y Michal Urbaniak. En 1987 dio un paso decisivo al grabar en Nueva York su primer disco solista, Un trompetista de Buenos Aires, ciudad en la que desde entonces fue invitado habitual de la Annual Brass Conference, compartiendo escenario con destacados trompetistas y formando parte de homenajes a referentes históricos del género.

El reconocimiento internacional se consolidó a fines de los años '80 y comienzos de los '90. En 1989 presentó New York sessions & trabajos porteños y entre 1991 y 1992 participó del Festival de Jazz Latino junto a artistas como Paquito D’Rivera, Ray Barreto y Astrud Gilberto. También se presentó en el mítico Village Vanguard, primero con Joe Lovano y la Mel Lewis Orchestra y luego junto a Branford Marsalis. En ese mismo período, su disco Cuore le valió el premio ACE al mejor álbum de jazz, y en La música y la vida contó con la participación especial de Wynton Marsalis, otro nombre central del jazz contemporáneo.

A lo largo de los años, Roberto Fats Fernández acumuló diferentes distinciones: premios Estrella de Mar, Konex y Konex de Platino, además de múltiples invitaciones a festivales y encuentros internacionales. Grabó discos dedicados al tango, a los standards y a compositores fundamentales como George Gershwin, y celebró sus 60 años con un álbum homenaje. Su recorrido se completó con memorables jam sessions junto a figuras como Chick Corea, Randy Brecker y Larry Coryell, confirmando su lugar como referente indiscutido del jazz argentino y latinoamericano.